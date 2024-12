Peste 5.000 de invitați s-au adunat pentru a sărbători apartenența la comunitatea IQOS, în timp ce Aoki a ridicat publicul în picioare cu un mix electrizant de muzică și efecte vizuale de neuitat. Pasiunea lui Aoki pentru muzică și artă este în concordanță cu viziunea IQOS pentru un viitor fără fum, ceea ce face ca această colaborare să fie un simbol al inovației și progresului comun.

„Te-ai întors în România, ai mai fost la noi. Ai avut vreo experienţă memorabilă cu fanii români? Ce speri să aduci pe scenă?

Vin în România cel puţin o dată, de două ori pe an. Mereu mixez la Untold și Neversea. În general acestea două. Și am cei mai buni fani aici. Am crescut cu fanii mei de aici. M-au urmărit în călătoria mea muzicală și sunt unii dintre cei mai pasionați fani din Europa, așa că îmi place foarte mult să vin în România.

Colaborarea ta cu IQOS a fost anunțată recent. Ce te-a făcut să alegi IQOS în mod special?

Știi, sunt multe motive. Cred că unul dintre principalele lucruri este că sunt foarte inovatori și se gândesc cu adevărat la viitor. Şi ca DJ, de asemenea, eu mixez într-o mulțime de locații diferite și prefer locațiile fără fum. Cred că este o alternativă mai bună pentru toți fanii mei, este o alternativă mai bună pentru familia mea, este o alternativă mai bună, prefer să fiu în acel mediu și cred că este doar o alternativă mai bună pentru prietenii și familia mea și pentru fanii mei. Cred că sunt o mulțime de sinergii diferite pe care le avem și, de asemenea, ei vor să mă exprim prin design, ceea ce este foarte important pentru mine. Îmi pasă foarte mult de design și ei îmi permit să ma joc cu el si sa-mi pun esenta acolo.

Pentru că vorbim de colaborări, ai colaborat cu mulți artiști din întreaga lume, din genuri diferite. Cum îți alegi colaboratorii și ai de gând să colaborezi cu vreun artist român?

Da, deci vara asta am lucrat cu Irina Rimes. Ea este din Republica Moldova, dar locuiește în România. Și melodia ei, DuDaDu, este foarte cunoscută în România. Așa că am auzit melodia într-un taxi. Nu într-un taxi, mă ducea șoferul meu. L-am rugat pe șofer să-mi pună niște muzică românească, pentru că vreau să lucrez cu ea. Iubesc atât de mult România. Vreau să-mi surprind fanii de aici lucrând cu un artist român. Și apoi mi-a pus DuDaDu, și am zis, asta este, pot lucra cu asta. Așa că i-am trimis imediat un mesaj pe Instagram. Şi ea mi-a trimis stem-urile și am făcut remixul în câteva zile. Și i-a plăcut. Apoi l-am cântat la Tomorrowland, l-am cântat la Untold. Oamenii erau înnebuniți după acest remix

Cum a evoluat muzica ta de-a lungul anilor și ce a determinat această evoluție?

Cred că este natura mediului în schimbare, vremurile în schimbare, cultura. Şi îmi place să-mi schimb și să-mi inovez sunetul. Este o mare parte din sursa mea de inspirație. Când sunt în turnee, mixez în toate aceste locuri diferite, întâlnesc o mulțime de artiști diferiți, învăț despre noi sunete și genuri diferite, si toate se întorc înapoi în procesul meu creativ. Și când ajung în studio, voi veni cu, știi tu, o mentalitate nouă. Așa că, dacă asculți albumele mele de-a lungul anilor, ele sunt ca niște momente esențiale ale călătoriei creative din cariera mea. Este interesant să te întorci în timp și să le asculți. Fiecare album este foarte diferit.

Ce sfat le-ai da tinerilor muzicieni, DJ?

Unul dintre lucrurile pe care le-aș spune tinerilor artiști este că trebuie sa fii neobosit. Trebuie să fii perseverent în munca ta. Trebuie să muncești multe ore. Trebuie să muncești din greu. Trebuie să petreceți acel timp în studio și uneori o să vă dați cu capul de calculator, dar așa merge treaba. Şi nu vă opriți, știți, hiturile nu apar ca prin magie. Este nevoie de sute și sute de creații de piese, de zile și zile de lucru în studio pentru a ajunge în punctul în care ești mulțumit. Și chiar și atunci când ești mulțumit, trebuie să continui să îți depășești limitele.

Cum vezi rolul tău în influențarea și modelarea muzicii electronice?

Cred că fiecare artist va contribui, știi tu, la diversitatea scenei dance. Iar eu iau influențe din afara culturii dance și le aplic în cultura dance. Îmi place să remixez teme de anime. Îmi place să aduc și celelalte pasiuni ale mele, fie că e vorba de obiecte de colecție sau orice altceva fac, modă, design, știi tu, colaborări creative din afara muzicii. Îmi place să le ofer fanilor mei și să aduc ceva nou. Și cred că atunci când artiștii gândesc neconvențional și își împărtășesc creativitatea cu fanii, este cel mai bine.

Cum vrei să rămâi în istorie în industria muzicală?

Cred că pentru mine, când mă gândesc la asta, este vorba despre muzică, știi? Muzica trebuie să fie nucleul pentru tot. Și apoi vine divertismentul. Dacă muzica este de proastă calitate, atunci nu te vei duce să vezi spectacolul, nu? Deci e ca orice. Esența a ceea ce faci trebuie să fie uimitoare, trebuie să fie bună, trebuie să fie ceva de care ești mândru. Și apoi totul în jurul său va fi magic. Spectacolul este așezat în jurul muzicii.

Ai vorbit mult despre muzică, dar vreau să vă întreb ce îţi place să faci în afară de muzică?

Ei bine, pe măsură ce călătoresc și fac turnee, îmi place să fac aceste vânători de comori și îmi place să las mici cadouri fanilor mei Așa că voi face cu siguranță una în România. Mă gândesc la asta chiar acum. Trebuie să găsesc un loc foarte mișto. Plouă afară. Așa că orice le-aș lăsa fanilor mei, trebuie să fie într-o zonă uscată. Dar da, îmi place să interacționez cu fanii mei și să le las obiecte și carduri care se pot colecționa și că, pentru că îmi plac să fac schimb. Am un IP anime care se numește Hiroques pentru care am scris o carte, am dezvoltat o întreagă narațiune și aceste carduri de colecție sunt parte din poveste…și nu doar atât, sunt o grămadă de lucruri simpatice acolo.. Dar da, sunt pasionat de tot felul de lucruri diferite. De modă… o mulțime de lucruri.

Mâine este ziua ta și vei fi pe scenă. Cum te simți să o sărbătorești alături de fanii tăi români?

Cred că va fi grozav, știi, nici măcar nu m-am gândit că este ziua mea de naștere, ne mișcăm atât de mult și atât de repede, încât uneori uit în ce zi este ziua mea de naștere. Dar da, mâine, în câteva ore este ziua mea de naștere. Și sunt foarte onorat să îmi serbez ziua aici, în România, mai ales pentru că am fani atât de înfocați aici. Fanii mei de aici sunt cu adevărat speciali pentru că își arată cu adevărat pasiunea și emoția. Și am fani frumoși.”, a declarat Steve Aoki într-un interviu.

