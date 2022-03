În Akhtyrka, regiunea Sumi, evacuarea nu a fost realizată sâmbătă, pentru că acolo au continuat bombardamentele. În regiunea Sumi, evacuarea a decurs cel mai bine în ultimele zile.

"Nu există nicio evacuare astăzi. Coridoarele verzi nu au fost confirmate. Bombardele continuă în Ohtîrka”, a spus șeful administrației regionale.

Totuși, au avut loc evacuări ale civililor din orașele din apropierea Kievului, a anunțat guvernatorul regional Oleksiy Kuleba. Evacuările sunt planificate să continue până mâine, duminică, 13 martie.

Vicepremierul Irina Vereșciuk anunțase că erau planificate cele 10 coridoare umanitare pentru evacuarea oamenilor și livrarea bunurilor umanitare.

Pe 11 martie, autoritățile au organizat coridoare umanitare din Mariupol, Volnovakha, Polog, Energodar, Izyum, Bucha, Gostomel, Kozarovichi, Mykulychyn, Andreevka, Makarov și Borodyanka. S-au putut evacua 7.144 de oameni, amintește Unian.net.

Activitatea majorității coridoarelor a fost întreruptă, în special, iar către Mariupol, invadatorii nu au permis ajutor umanitar . În orașul-port din sud, aproximativ 400.000 de civili sunt încă sub blocada impusă de ruși. Aici au fost organizate de mai multe ori culoare, dar nu au fost deschise prea mult timp pentru evacuare. În plus, traseul de la Mariupol ar fi trebuit deminat. Evacuarea de sâmbătă a fost a șasea încercare de a stabili o rută din Mariupol. De mai bine de o săptămână orașul este bombardat de trupele rusești, iar autoritățile locale au anunțat că au fost uciși aproape 1.600 de oameni.

20 de autobuze din Bucha au ajuns în Belogorodka, unde oamenilor li s-au acordat primul ajutor și alimente.

