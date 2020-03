Eurovision România 2020 – Piesa favorită la câștigarea preselecției naționale. Cum poți vota

Eurovision Romania 2020 - LIVE TEXT:

UPDATE ORA 21:10 - Beautiful disaster - Prima piesa este interpretata de Roxen care-si face aparitia pe scena intr-o rochie neagra. Melodia a strans pana acum pe Youtube doar 50.000 de vizualizari si e cotata drept una dintre cele cu sanse slabe sa iasa castigatoare in aceasta seara.

Update ora 21:00 - A inceput finala Eurovision Romania iar prezentatori sunt Elena Gheorghe si Connect-R, usor stangaci, cu cateva gafe chiar in debutul galei. Spectacolul se tine in Sala Sporturilor din Buzau. A fost prezentat juriul de specialitate al TVR, dar a fost facuta si o scurta prezentare video a cantaretei Roxen, cea care ne va reprezenta la Eurovision.

Eurovision Romania 2020 – Roxen este cantareata care ne va reprezenta tara la Rotterdam in finala Eurovision ce va avea loc in luna mai a acestui an. Daca anul trecut nu am reusit sa ajungem in finala, de aceasta data Televiziunea Romana, cea care stabileste felul in care Romania isi alege piesa reprezentativa, a ales un sistem deosebit de selectie.

La Eurovision Romania 2020 s-a stabilit de la inceput de catre un juriu de specialitate ce interpret ne va reprezenta mai departe. Este vorba despre artista Roxen, cea care la finalul anului trecut a dat lovitura cu piesa “Ce-ti canta dragostea”. Melodia ei a adunat sute de mii de vizualizari pe youtube si mii de difuzari pe toate radiourile main stream din tara.

Dupa ce a fost aleasa cantareata care ne va reprezenta la Eurovision 2020, au fost compuse si 5 piese in stiluri diferite pentru artista. Acum, dintre cele 5 piese publicul din Romania impreuna cu juriul de specialitate vor alege melodia castigatoare.

Cum se va alege la Eurovision Romania 2020 piesa castigatoare

Televiziunea Romana va prezenta un show despre Eurovision Romania 2020 in care vor fi interpretate toate cele 5 piese live, astfel ca publicul va putea decide ce melodie este mai potrivita.

Dupa interpretarea tuturor pieselor se vor prezenta notele juratilor pentru fiecare dintre piese. EI vor acorda fiecarei piese o nota de la 1 la 5. Piesa care va strange cel mai mare numar total de puncta din partea juriului va avea 5 puncte la final.

In continuare, se va face un clasament al voturilor primite prin telefon de catre Televiziunea Romana si acolo vor exista din nou punctaje de la 1 la 5. Cele doua clasamente se aduna cu punctajele aferente si se ajunge la piesa castigatoare. In cazul in care va eista egalitate in clasamentul Eurovision Romania 2020 se vor lua in calcul cele mai multe note maxime obtinute de fiecare piesa in parte, urmand ca cea cu numarul mai mare de note maxime primite sa fie castigatoare.

Cine e in juriul Eurovision Romania 2020

Juriul in acest an este format din publicul spectator pe o parte, iar pe de alta parte de catre specialisti din domeniu. In acest an e vorba despre 5 nume grele si cunoscute in industria muzicala romaneasca. In primul rand e vorba de solista Luminita Anghel, cea care a reusit cea mai buna clasare a Romaniei la Eurovision din toate timpurile, dar si Crina Mardare, Alin Oprea, fostul solist de la Talisman, Edward Sanda, un cunoscut compozitor si cantaret din noua generatie de artisti, dar si compozitorul Andrei Tudor, cel care a lansat de-a lungul timpului o multimer de hituri pentru cantareti din toate generatiile.

Cum se voteaza la Eurovision Romania 2020

In acest an se va putea vota din fata televizorului printr-un simplu SMS din momentul in care e anuntat start vot in emisiune. Telespectatorii vor putea vota o singura data una sau mai multe piese la numarul 1401.

Cum a ajuns Roxen sa reprezinte Romania la Eurovision 2020

TVR a facut in acest an un alt sistem de alegere a castigatorului de la Eurovision Romania 2020. Mai intai a negociat si a acordat o incredintare directa spre casa de productie Global Records, intr-un parteneriat. Cei de la Global Record au artisti semnati foarte cunoscuti precum Inna, Irina Rimes, Carla’s Dreams, Delia, Antonia si multi altii.

Cu toate astea, Global s-a prezentat in fata celor de la TVR doar cu nume si voci noi si mai putin cunoscute. Cu siguranta cel mai cunoscut nume dintre cei intrat in cursa pentru Eurovision Romania 2020 a fost Roxen care avea un success recent din noiembrie – decembrie anul trecut, atunci cand a inregistrat o popularitate crescuta cu piesa “Ce-ti canta dragostea” care e si acum pe toate radiourile din Romania.

Cum era si de asteptat, fiind si cunoscuta dar si cu o voce buna, publicul de specialitate de la TVR a decis ca Roxen sa fie cea care sa reprezinte Romania la Eurovision.

Cele 5 piese Eurovision Romania 2020 cu care Roxen poate merge mai departe

Roxen are 5 piese publicate si pe Youtube de catre TVR cu care ar putea participa la Eurovision 2020. Este vorba despre piesa Alcohol You, Beautiful Disaster, Storm, Colors si Cherry Red.

Batalia pare sa se duca in mediul online intre piesa Cherry Red si Alcohol You care au strans fiecare cate 150.000 de vizualizari, la mica diferenta una de cealalta.

Piesele tind sa fie ambele in stilul Billie Eilish, desi Roxen a fost supra numita de catre presa de specialitate, inainte de episodul Eurovision Romania, drept Dua Lipa de Romania.

Cine este Roxen, castigatoarea Eurovision Romania 2020

Roxen este o cantareata din Romania de doar 20 de ani. Numele ei real este Larisa Roxana Giurgiu si va reprezenta Romania la Eurovision 2020 tocmai in Olanda, in luna mai.

Roxen s-a nascut tocmai la Cluj unde a si inceput sa cante inca de la frageda varsta de doar 7 ani. De-a lungul scurtei sale cariere de pana acum in lumea main stream a muzicii romanesti a reusit sa aiba deja doua piese cunoscute. Prima a fost cu Sickotoy si se numeste You Don’t love me, iar cea de-a doua piesa arhicunoscta este Ce-ti canta dragostea.

Cei care au decis ca ea este castigatoarea Eurovision Romania 2020 au fost un juriu de specialitate format din Crina Mardare care e vocal coach si in emisiunea Vocea Romaniei, Luminita Anghel, Lucian Stefan care este managing partner Global Record si care e cunoscut pentru ca a fost primul impresar al Innei dar si iubitul acesteia. Din juriu a mai facut parte si Liana Stanciu care e producator musical radio TV si seful delegatiei Romaniei la Eurovision de mai mult ani, Dan Manoliu care e producator TV la TVR dar si director artistic, Gabriel Scirlet – regizor musical, Liviu Elekes – compozitor si regizor musical, Andrei Tudor – compozitor si nu in ultimul rand Bogdan Paun – regizor musical.