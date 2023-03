Europarlamentarul Eugen Tomac a lansat o campanie națională de strângere de semnături pentru petiţia „România merită în Schengen”, după ce a introdus o acțiune împotriva Consiliului UE în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru a anula votul de refuz al țării noastre din 8 decembrie 2022.

Acesta a anunțat că lansează un apel de solidaritate către toţi românii care consideră că România merită în Schengen şi îi invită să intre pe site-ul https://romaniainschengen.ro/ şi să semneze petiţia „România merită în Schengen”.

“Din capitala culturală a Europei, Timişoara, dăm startul unei campanii de strângere de semnături pentru accesul României în Spaţiul Schengen. Semnăturile sunt necesare pentru a determina Parlamentul European să intervină în acțiunea pe care deja am declanșat-o la CJUE prin care am contestat veto-ul Austriei şi Olandei în privinţa accesului ţării noastre la spaţiul de liberă circulaţie european. Prin urmare, începând de astăzi îi invit pe toţi, pe absolut toţi cetăţenii români, dar nu numai, să semneze petiţia „România merită în Schengen”. Acesta este un drept dobândit prin efortul tuturor românilor. După 8 decembrie 2022, fiecare zi reprezintă încălcarea acestui drept. Această contestaţie pe care am iniţiat-o la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene rămâne singura cale prin care putem intra în Schengen în lipsa oricărui orizont ca o negociere politică între stat să fie dusă la bun sfârşit. Este o chestiune de demnitate naţională şi de libertate, lucruri pe care le putem apăra căutând dreptatea la CJUE”, a declarat Eugen Tomac, în conferinţa de presă de la Timişoara, potrivit gandul.info.

Liderul PMP Eugen Tomac a precizat la sfârșitul lunii februarie că în acţiunea pe care a deschis-o la Curtea de Justiţiei a UE împotriva Consiliului Uniunii Europene, în urma votului prin care România nu a fost acceptată să intre în Schengen, a solicitat şi ca europarlamentarii să poată fi reclamanţi privilegiaţi şi anume să poată ataca orice act al Comisiei Europene sau al Consiliului UE la CJUE, aşa cum poate face Parlamentul European ca instituţie.

Eugen Tomac, a contestat, în 8 februarie, votul din Consiliul JAI semnalând nelegalitatea deciziei implicite în urma votului de pe 8 decembrie 2022, prin care Consiliul decide împotriva aplicării integrale a dispozițiilor acquis-ului Schengen în România.