"Dacă interesul a fost să nu intrăm în zona Schengen, nu am intrat, chiar dacă am avut convingerea că am avut toate statele alături de noi. România îndeplinește din 2011 toate criteriile de aderare la Schengen. La ora actuală asistăm la o premieră când tratatul Uniunii Europene, unde scrie foarte clar că atunci când un stat îndeplinește toate criteriile este invitat să adere. Votul din JAI este o formalitate. Dar această e o încercare incredibilă a unor state de a ne bloca un drept.

Eu nu înțeleg de ce ne mai păcălim. Lucrurile sunt simple și clare. La ora actuală e pur și simplu o sfidare a regulilor. Este un abuz fără seama, o încercare de a ne umili pe care nu o înțeleg de unde izvorăște. Dreptatea este de partea noastră și avem posibilitatea să jucăm puțîn mai inteligent.

Va mai spun un adevăr pe care nu l-a spus nimeni până acum. Avansul tehnologic ne permite să păzim de 100 de ori mai bine decât Grecia, Italia și Spania frontierele. Avansul tehnologic ne permite și nouă și bulgarilor să păzim granițele. Nu trece și nu intră nimic dacă nu vrem. Toată povestea asta că nu avem capacitatea să gestionăm frontierea este o mare minciună.

Am primit o dublă umilință: ni s-a spus verde în față că nu suntem pregătiți deși știm foarte bine că suntem pregătiți. Propagandă rusă este plină de laude la adresa celor care ne-au blocat, ceea ce este inadmisibil. De dată această dreptatea e de partea noastră și nu înțeleg cum acceptăm să între Croația și nu blocăm Consiliul doar pentru că vrem să fim băieți buni.

Doi ani de zile să ne luăm gândul de la Schengen. Eu vorbesc pe documente. În momentul de față, cel puțîn 2 ani de zile nu se va mai discuta despre extinderea Schengen. 2025 va fi anul în care putem speră", a declarat Eugen Tomac la Realitatea PLUS.