Etalare rune pentru Berbec

Runa etalata – BERKANA. Semnificatie : CRESTERE. Aceasta runa indica inflorire si maturizare si este relationata si legata de noi forme. Cresterea poate sa apara in orice tip de situatii zilnice, familiale sau interpersonale. Procesul de schimbare de sine este in miscare si va fi plin de beneficii. Pentru ca aceasta crestere sa se intample liber, runa Berkana te sfatuieste sa elimini toate rezistentele printr-un proces adanc de curatare fizica si energetica, taiere de corzi, legaturi, atasamente. La nevoie, cere unui expert sa faca acest proces pentru tine. Dupa ce rezistenta este curatata si mentinuta asa printr-o atitudine corespunzatoare, inflorirea poate avea loc.

Taur

Runa etalata – Fehu (inversata): Exista o bogatie nedescoperita inca, o recompensa ascunsa deocamdata, o binefacere ce inca nu s-a manifestat. Ai rabdare si depaseste cu incredere aspecte din prezent ce pot parea saracie, ambitii esuate, ghinion sau dragoste nereciproca. Fehu este runa bogatiei si a implinirii.

Gemeni

Runa etalata – ISA : Semnificatie A STA PE LOC. Achizitii pozitive nu sunt foarte probabile la acest moment. Activitatile sunt inghetate si poate planurile puse in asteptare. Cu toate acestea, nu dispera : acesta este momentul de gestatie care precede nasterea. Aceasta pauza este probabil cauzata mai mult de circumstante externe decat interne. Totusi, incearca sa gasesti care aspect din tine te mentine in aceasta pozitie si elibereaza-l. curata, elibereaza si da drumul trecutului. Asta te va ajuta sa accelerezi fortele universale din afara ta. Tine minte ca samanta doarme sub pamant pe durata iernii. Ai incredere in propriul tau proces si asteapta semnalele primaverii.

Rac

Runa etalata – Inguz : Inguz este numita dupa zeul eroic Ing care a unit poporul viking si i-a lasat in pace si armonie. Asadar, Inguz este unitate, pace, intelegere si armonie, dar simbolizeaza si dragostea de netagaduit intre partenerii romantici. Inguz mai reprezinta completitudinea rezultata dupa o nastere, dupa un orgasm masculin. Este asociata cu intregirea, cu sexualitatea sanatoasa si cu familia puternica si afectuoasa. Anunta un camin sigur si sanatos. Inguz este protectoare si contine ideea farului calauzitor. Este lumina ce se vede in intuneric, deci inspiratie creativa.

Leu

Runa etalata – KENAZ: Kenaz este runa luminii si a cunoasterii. Runa apare in aceasta etalare drept inversata, fapt ce reprezinta o faza de bezna a mintii sau de ignoranta. Fie ca nu esti in stare sa obtii informatia necesara, fie informatia este tinuta departe de tine. In faza de intuneric exista frica dar tine minte ca intunericul nu inseamna izolare. Si prietenia si confortul iti sunt disponibile chiar daca nu le vezi imediat. Din intuneric poti cauta mai puternic lumina.

Fecioara

Runa etalata – Nauthiz: Nauthiz este runa asteptarii si, de obicei, scoata la lumina “o lipsa”. Iti trebuie ceva, ai nevoie de ceva, sufletul tau tanjeste dupa ceva. Analizeaza-ti trairile, asculta-ti inima si fa pasii necesari implinirii acelei nevoi.

Balanța

Runa etalata – Sowulu: Aceasta runa simbolizeaza energia, viata si fertilitatea. Caldura, pozitivitatea deriva din aceasta runa radianta. In mitologia Nordica, Soarele este descris ca un disc stralucitor, tras pe cer de un car la care este inhamat un lup. Intr-o zi, acest lup se va opri si va manca Soarele. Va fi ziua judecatii, Ragnarok!

Continuarea AICI