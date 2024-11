La fiecare schimbare de sezon, foarte mulți șoferi înlocuiesc anvelopele de vară cu cele de iarnă și invers. Această înlocuire e recomandat să se facă la vulcanizări sau service-uri autorizate. Însă, e nevoie să echilibrezi roțile de fiecare dată când schimbi anvelopele de sezon?

An de an, venirea sezonului rece înseamnă pentru șoferi o grijă în plus, pentru că trebuie să își înlocuiască anvelopele. Același lucru ar trebui făcut și când vine sezonul cald.

Pentru că iarna, când asfaltul este rece, anvelopele de vară sunt ineficiente. Și devin chiar periculoase și își pierd aderența imediat pe drumurile acoperite cu zăpadă, gheață sau polei.

Iar vara, cauciucurile de iarnă devin rigide, ceea ce le reduce mult din aderență. Deci, sunt la fel de periculoase, de aceea trebuie înlocuite, sezonier, anvelopele de vară cu cele de iarnă sau invers.

E nevoie să echilibrezi roțile de fiecare dată?

O roată este dezechilibrată atunci când centrul de greutate este deplasat, raportat la centrul ei de rotație.

Dezechilibrul unei roți poate fi static, ceea ce înseamnă că în interiorul anvelopei se găsește un punct mai greu. Asta face ca întreaga roată să nu se rostogolească în mod uniform pe asfalt.

Atunci când pe laturile medianei din lateral, unde se unesc janta și anvelopa, apare o greutate care nu este egală, se produce un dezechilibru dinamic.

După ce anvelopele se montează pe jantele mașinii, echilibrarea se face prin egalizarea greutății roților. Practic, în acest fel se asigură o rotație corectă a acestora.

Așadar, de fiecare dată când sunt montate anvelopele de sezon pe jante, trebuie făcută o echilibrare a roților. Acesta e singurul mod prin care te poți asigura că montajul e corect și roțile au dinamica potrivită.

Cum se face echilibrarea roților

Echilibrarea roților se face prin montarea roțile pe un aparat care se rotește și determină unde există dezechilibre. Aparatul indică, apoi, unde trebuie montate contragreutăți, special concepute, din plumb.

Recomandarea specialiștilor este ca echilibrarea să se facă atât la înlocuirea anvelopelor de sezon, cât și periodic.

Deci, în cazul șoferilor care au anvelope all-season, de exemplu, echilibrarea roților ar trebui făcută la fiecare 15.000 de kilometri.

Utilizarea unor roți care nu au fost echilibrate poate duce, printre altele, la:

vibrații în timpul mersului;

pierderea aderenței;

pierderea controlului direcției la viteze mai mari;

uzura neuniformă a anvelopelor;

uzura accentuată a amortizoarelor, rulmenților sau a întregului sistem de direcție.

Trepidațiile nejustificate în timpul mersului sunt primul semn că roțile trebuie echilibrate. Atunci când trepidațiile se simt pe volan, roțile din față necesită o echilibrare urgentă. Iar când aceste trepidații se simt în scaun, cel mai probabil e necesară o reechilibrare a anvelopelor din spate.

