Detalii despre incident

În urmă cu două zile, în jurul orei 13:00, femeia aflată în refugiu de tramvai a fost împinsă de o necunoscută direct pe șine. Victima a declarat că nu a avut niciun fel de interacțiune anterioară cu agresorul și că nu cunoaște persoana care a provocat incidentul.

După momentul șocant, femeia a reușit să fotografieze agresorul care purta o mască chirurgicală, iar imaginile au fost postate pe rețelele sociale. Aceste fotografii au ajuns în atenția autorităților, care au deschis o anchetă pentru identificarea persoanei implicate.

„Bună dimineața!

Ieri în jurul orei 13:00, acestă femeie când în am trecut pe lângă ea pe refugiul de tramvai, ( nu era nimeni pe refugiul când m-a împins pe mine) la Matei Ambrozie pur și simplu m-a împins.

Inițial m-am speriat și nu am reacționat, după ce m-am îndepărtat mi-am dat seama de gravitatea situației în care mă aflasem daca ar fi venit tramvaiul.

Pun poze cu D-na să vă feriți, poate o recunoaște cineva, cred că are mari probleme...”, a transmis victima în mediul online.

Investigația poliției

Poliția capitalei a demarat imediat o investigație pentru a-l identifica pe agresor. Dacă femeia mascată va fi găsită, aceasta va fi audiată de către polițiști, iar autoritățile vor stabili sancțiunile corespunzătoare pentru faptele comise.

Acest incident subliniază importanța siguranței publice și a intervenției rapide în cazurile de agresiune, pentru a preveni orice alte evenimente neplăcute și pentru a asigura protecția cetățenilor.