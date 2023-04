Autoritățile au emis o notificare de cod rosu pentru zborurile din zona respectivă, adăugând că astfel de erupții de cenușă s-ar putea produce în orice moment. De asemenea, școlile au fost închise, iar locuitorilor din satele din apropiere li s-a cerut să rămână în case, ca să evite orice pericol.

Fenomenul reprezintă o ameninţare sporită pentru traficul aerian, a anunţat Echipa de răspuns la erupţia vulcanică din Kamceatka.

„Cenuşa a ajuns până la 20 de kilometri altitudine. Norul de cenuşă s-a deplasat în direcţie vestică şi a fost înregistrată o cădere puternică de cenuşă peste satele din apropiere”, a declarat Danila Chebrov, director al filialei din Kamceatka a Serviciului de Geofizică.

An eruption of the Shiveluch volcano began in Kamchatka, Russia . There was an ash emission for 20 km, several villages were covered by an ash cloud. The highest air hazard code has been declared - social networks pic.twitter.com/Sxd6I9snxj