VIDEO Eroi din prima linie a frontului COVID-19, decorați de Klaus Iohannis de Ziua Națională: „Medicii au depus eforturi supraomenești. Mă înclin cu recunoștință și profund respect”

„Curaj, responsabilitate, altruism , sunt valori definitorii ale celor din prima linie.

Sala este neincapatorare. Daca am fi avut posibilitatea sa le multumim tuturor. Va rog sa acceptati si in numele colegilor de breaslă.

Dumneavoastră, cei din linia intai, luptati neobosit pentru viata cu riscul propriei sigurante. Scrieti o istorie discreta, construind o noua realitate bazata pe solidaritate.

Prin daruirea de sine onorati vocatia de medic, indiferent cat de periculos si dificil e sa fiti in pirma linie. Dragostea dvs fata de semeni ne inspira si ne onoreaza.

O parte din dvs v-ati oferit, participand la misiuni care v-au dus departe de de casa, de cei dragi

Munca dvs ne arata ca numai colaborand cu parteneri idn alte tari putem fi eficienți.

In ciuda limitarilor din actul educațional, marile universitati de medicina si farmacie au continuat sa depuna eforturi pentru foramrea profesionistitlor.

Multi medici au depus eforturi supraomenesti, (...) indiferent daca munca medicilor s-a desfășurat în țară sau peste granițe. (...)

Tot impresionant e si modul in care cei care urmeaza sa intre in aceasta meserie au ales sa devina voluntari in spital pentru a suplimenta numarul de salvatori. Mobilizarea sta sub semnu lsodaritatii.

Ma inclin cu recunostinta si profund respect in numele statului roman și față de dumneavoastră!

La muti ani de Ziua României”, a declarat președintele Klaus Iohannis cu prilejul decorării desfșurate la Palatul Cotroceni, într-o ceremonie specială, organizată marți, 1 decembrie, la ora 18.00.

Astfel, în semn de apreciere pentru implicarea și profesionalismul de care au dat dovadă, pentru efortul important depus în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, Președintele României a conferit:

Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler Institutului Național de Sănătate Publică, doamnei dr. Anghel Maria Nina (Moinești), doamnei dr. Băloi Adelina (Timișoara), domnului dr. Bărbat Marius-Teodor (Cluj-Napoca), domnului dr. Botea Dragoș Florin (Oradea), doamnei as. med. pr. Casoni Maria-Elena (Târgu-Mureș), doamnei dr. Dacz Monika Erika (Oradea), domnului dr. Florea Marc (Oradea), doamnei dr. Georgescu Corina Maria (Timișoara), doamnei dr. Gherman Ada Sonia (Cluj-Napoca), doamnei dr. Grigoraș Ioana (Iași), domnului dr. Henţia Ciprian Adrian (Timișoara), doamnei dr. Lupse Mihaela Sorina (Cluj-Napoca), doamnei dr. Pascal Ema-Raluca (Reșița), doamnei as. med. pr. Pop Alexandra-Angela (Oradea), doamnei dr. Sandu Monica Andreea (București) și domnului dr. Suciu Alin Aurel Raul (Oradea);

Medalia „Meritul Sanitar” clasa a III-a doamnei as. med. Bordianu Gabriela-Ioana (Bacău).

De asemenea, în semn de recunoștință pentru calitatea procesului educațional și a excelenței academice, pentru efortul important depus în contextul măsurilor de combatere a pandemiei de COVID-19, Președintele Klaus Iohannis a conferit Ordinul „Meritul Sanitar” în grad de Cavaler:

Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București;

Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca;

Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași;

Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara;

Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș;

Universității de Medicină și Farmacie din Craiova.