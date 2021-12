Considerat un apropiat al premierului Narendra Modi, generalul Bipin Rawat, în vârstă de 63 de ani, a fost primul şef al Statului Major al armatei indiene, post creat în anul 2019.

Elicopterul Mi-17, de producţie rusească, s-a prăbuşit din cauze necunoscute în apropierea oraşului Coonoor în timpul coborârii pentru aterizare. Se îndrepta către Defence Services Staff College (DSSC), o instituţie de formare în domeniul apărării, unde generalul Rawat urma să se adreseze tinerilor recruţi şi personalului de la o bază aeriană învecinată.

Singurul supravieţuitor al accidentului, un căpitan din cadrul DSSC, a fost transportat la un spital militar din apropiere.

Imaginile difuzate de posturile indiene arată epava elicopterului în flăcări într-o zonă împădurită, persoane încercând să stingă incendiul cu găleţi cu apă şi un grup de soldaţi purtând pe o targă improvizată supravieţuitorul rănit.

Armata indiană a anunţat deschiderea unei investigaţii pentru determinarea cauzelor accidentului. Accidentele implicând aeronave militare sunt frecvente în India.

