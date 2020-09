Elevii pot opta dacă vor sau nu să meargă la școală: "Părintele evaluează situația și poate să continue de acasă"

Monica Anisie spune ca in cazul in care exista situatii in care un membru al familiei sau copilul prezinta vulnerabilitati care pot pune in pericol sanatatea, parintii pot decide continuarea educatiei in sistem online.

„Există astfel de părinţi. Au sunat şi la linia de Telverde la Ministerul Educaţiei, am răspuns şi eu apelurilor şi am discutat cu părinţi care se tem că s-ar putea copiii să se îmbolnăvească în spaţiul şcolii. Le-am spus că există posibilitatea să continue învăţarea în sistem online dacă au anumite boli şi dacă în familie există o persoană care este supusă unui risc. Părintele evaluează situaţia şi poate să continue de acasă”, a mai afirmat ministrul Educaţiei.

Linia Telverde 0800 67 20 31 este pusă la dispoziția elevilor, studenților și părinților, în vederea obținerii de informații privind reluarea/desfășurarea procesului şcolar, transmite Ministerul Educaţiei. De asemenea, ministerul a mai lansat o linie dedicată pentru directorii de școli pentru a primi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene pentru achiziția de tablete și echipamente medicale.

Llinia Telverde 0800 67 20 32 va fi destinată reprezentanților unităților de învățământ preuniversitar de stat și administrației publice locale, cu scopul de a oferi consultanță în materie de accesare a fondurilor europene pentru achiziţia de tablete şi echipamente medicale, precum şi containere sanitare mobile. Ambele linii telefonice, gratuite, vor funcționa de luni până vineri, în intervalul orar 8:00 – 16:00.