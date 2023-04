Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a adresat ucrainenilor cu ocazia împlinirii unui an de la eliberarea regiunii Kiev de sub ocupația armatei ruse, respectiv la un an de la descoperirea de trupuri de civili ucişi la Bucea, oraş devenit simbolul atrocităţilor comise de ruşi. În mesajul transmis, duminică, liderul de la Kiev a salutat rezistenţa ucraineană în faţa "celei mai mari forţe împotriva umanităţii a timpurilor noastre".