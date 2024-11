Ar putea fi ulumele zile petrecute de Elena Udrea in spatele gratiilor intrucat maine magistratii de la Inalta Curtea de Casatie si Justitie ar urma sa analizeze cererea de revizuire deja depusa de aparare.

De mai bine de jumatate de an, acest raspuns este in continuare intaziat. Vorbim despre unul dintre dosarele fabricate la comanda. In acest dosar, conform unui document cheie, exista martori falsi.

Mai mult decat atat, Elena Udrea nu a primit nici macar o zi de permisie. Ea a fost condamnata in dosarul "Gala Bute". Deja a excutat doua treimi din aceasta pedeapsa si maine am putea vede daca aceasta cerere de revizuire va fi acceptata de catre magistratii de la Inalta Curtea de Casatie si Justitie.

Fostul ministru ar putea, astfel, scapa de arest si sa fie pusa imediat in libertate.

In cazul in care nu se va admite aceasta cerere, aceasta poate sa mai petreaca cateva luni in spatele gratiilor, pana cand va fi eliberata conditionat.