"<<Da-ne un ministru greu ca sa te pot scapa>>. N-au nominalizat. Trebuia sa dau un ministru care era ministru de finante sau ministru de transpoorturi, un ministru greu.



Atunci am incercat sa aflu de ce mi se intampla toate astea si unul dintre cei mai importanti lideri ai partidului a spus ca <<nu te putem scoate de pe lista>>. E vorba de lista nu numai cu cei care mi s-au cerut mie, ci cu cei ca Radu Mazare, cu ceilalti din PSD care trebuiau saaiba dosare si sa iasa din politica.

In 2014, Marian Vanghelie mi-a spus - cand lansam candidatii la Parlamentul European - mi-a spus si mie, si lui Mazare, si Olgutei Vasilescu ca sunteti pe o lista. Am auzit-o si pe doamna Pipidi in alte emisiuni povestind ca, pentru a curata tara de coruptie, s-au facut niste liste", a declarat Gheorghe Nichita, la "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS.