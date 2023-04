Președintele republicii Tatarstan, Rustam Minnihanov, susținător al invaziei Rusiei în Ucraina și inclus împreună cu familia sa pe lista sancțiunilor occidentale, a survolat, fără probleme, cu un avion de lux, spațiul aerian al României, stat membru NATO, înainte de a ajunge la Chișinău, scrie Deutsche Welle.

Avionul de lux în care se afla președintele Republicii Tatarstan - Rustam Minnihanov a aterizat pe Aeroportul din Chișinău după ce ar fi survolat, fără probleme, spațiul aerian al României, stat membru NATO, susține aceeași publicație germană.

Surse de la Chișinău au declarat pentru jurnaliștii DW că Minnihanov ar fi fost avertizat să nu meargă în Republica Moldova, iar faptul că a forțat intrarea denotă că scopul vizitei lui era să provoace autoritățile moldovene, potrivit aceleiași publicații. Imediat după aterizarea pe aeroportul din Chișinău, Minnihanov nici nu a fost lăsat să coboare din avion, fiind forțat să facă imediat cale întoarsă.

#Moldova: 🇲🇩 authorities didn’t let into the country head of Tatarstan 🇷🇺Rustam Minnikhanov.



Minnikhanov, in his own words, was supposed to participate in the International Congress "Friendship of Peoples - 2023" in Gagauzia. pic.twitter.com/fwAndO7P1t