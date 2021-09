"Dacă ți-ai propus să fii plăcut, ai fi pregătit să faci orice compromis, în orice moment și nu ai mai realiza nimic", este citatul ușor adaptat din Margaret Thatcher, reprodus de Florin Cîțu, un admirator declarat al fostului premier britanic.

În original, declarația făcută de Thacher în 1989, într-un interviu care marca 10 ani de mandat, era următoarea: " You know, if you just set out to be liked, you would be prepared to compromise on anything, wouldn\"t you, at any time? And you would achieve nothing!