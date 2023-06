Dubla crimă de la Timișoara. Inspectorul de Poliţie Laurenţiu Ţambriş din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Timişoara este cel care l-a capturat şi imobilizat, ajutat de colegul său subinspector Petre Mândruţ, pe bărbatul de 38 de ani care a ucis doi bătrâni din Timişoara, marţi seară.

Ţambriş spune că autorul crimei avea asupra lui o plasă ce conţinea haine de schimb şi produse de igienă corporală şi că intenţiona să se ascundă în clădirile părăsite ale fostei fabrici de vopseluri Solventul, din apropierea Gării de Nord.

În momentul prinderii, acesta nu avea asupra lui arma crimei.

”Am fost implicat în mod direct în activitatea de prindere a autorului celor două crime comise în seara zilei de 27 iunie, împreună cu colegul meu, subinspector Petre Mândruţ. În cursul zilei precedente, în jurul orei 22.00, în urma datelor operative pe care le-am obţinut în regim de urgenţă, ne-am deplasat la locul indicat, respectiv în proximitatea platformei industriale Solventul, unde este strada Gării din Timişoara, unde am reuşit să îl depistăm pe autorul infracţiunii chiar pe strada Gării, în timp ce se deplasa”, a declarat, vineri, inspectorul de Poliţie Laurenţiu Ţambriş.

Poliţiştii ştiau despre bărbat că este agresiv, aşa că au adoptat o reacţie fermă atunci când l-au capturat.

”Noi cunoşteam faptul că este o persoană extrem de violentă şi acesta a fost şi motivul pentru care, împreună cu colegul meu, am adoptat o reacţie extrem de fermă pentru imobilizarea lui şi pentru a nu-i da posibilitatea de a riposta în vreun fel. Mai departe am pocedat la efectuarea unui control corporal asupra autorului infracţiunii. Am găsit asupra lui mai multe articole vestimentare de schimb şi obiecte de igienă corporală, semn că se pregătea să se sustragă în continuare urmăririi penale mai mult timp. Nu a apucat să opună rezistenţă pentru că l-am imobilizat, apoi l-am condus la sediul Inspectoratului de Poliţie unde a fost preluat de colegii noştri”, a declarat Laurenţiu Ţambriş.

Potrivit poliţistului, fugarul se ascundea în clădirile părăsite din zona fostei fabrici de vopseluri Solventul din Timişoara, pe fosta platformă industrială din apropierea Gării de Nord din Timişoara.

Bărbatul nu avea arma crimei asupra lui.

Bărbatul de 38 de ani a fost capturat joi seară, în apropierea Gării de Nord din Timişoara. Vineri, autorul dublei crime a fost dus în faţa magistraţilor de la Tribunalul Timiş cu propunere de arestare preventivă pentru omor calificat.