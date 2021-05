O intervenție chirurgicală i-a pus viața în pericol interpretei de muzică populară Paula Hriscu. Medicii nu îi mai acordau nicio șansă, însă, printr-o minune, tânăra a supraviețuit.

„Medicii se luptau și eu pierdeam sânge, și se luptau și se luptau și nu îmi dădeau speranțe și... pentrui aia a existat Lumina. Deci există Dumnezeu, deci contează sufletul tău, și eu cred că chiar dacă înainte de a începe eu să cânt și aveam așa, judecata asta, și ziceam <<Dar cine este Dumnezeu?>>. Și mama mea tot timpul îmi spunea: Paula, trebuie să ai recunoștință! Trebuie să mulțumești lui Dumnezeu în fiecare zi pentru ceea ce ești, pentru ceea ce ți se întâmplă, fie bine, fie rău!”, a povestit Paula Hriscu, în exclusivitate, pentru Realitatea PLUS.



Povestea emoționantă a Paulei ascunde multă durere. Interpreta mărturisește că teama sa cea mai mare a fost aceea că mama sa ar fi avut de suferit dacă ea și-ar fi pierdut viața.

„Mi-era foarte frică în acel moment. Mă refer la momentul când îmi era rău. Da, în acel moment îmi era foarte frica, și atunci l-am rugat ca … E un moment foarte sensibil… Să aiba grijă de mama mea. Pentru că simțeam că... mă sting”, a mărturisit cu durere și în lacrimi Paula Hriscu, la Realtiatea PLUS.

După dureroasa experință, Paula Hriscu s-a apucat de cântat. Ea spune că acesta este modul în care îi mulțumește lui Dumnezeu că i s-a dat o nouă șansă la viață.

„Paula Hriscu înainte făcea cu totul altceva, nu avea nicio legătura cu muzica. Paula Hriscu credea în Dumnezeu dar avea îndoieli”, a mai povestit artista.

„După aceasta cumpănă eu mi-am descoperit talentul. Eu, de exemplu, am ieșit din spital pe 25 decembrie. Și da, așa a fost. În 17 decembrie am suferit acea operație, și în 25 decembrie am ieșit din spital. De ce în 25? De ce nu 26, 27, 23? În 25! Și clar că există...! Am avut un sentiment în care, Doamne, de mulțumire.. .dar nu știam cum să mulțumesc. Ce să fac? Cum să mulțumesc? Și să mulțumesc pentru faptul că de fapt a ajutat-o pe mama să treacă cu bine peste acest necaz, lăsându-mă pe mine în viață. Asta e o minune!”, a mai spus Paula Hriscu.