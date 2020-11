Drama bătrânei cu 15 lei pe lună, rezolvată de ministrul Muncii: Peste 1.000 de bătrâni cu pensii de urmaș extrem de mici așteaptă bani mai mulți

Tanti Fica, aşa cum o ştiu oamenii din comuna Ceru Băcăinţi, trăiește într-un cătun din munți... cu doar 15 lei pe lună. Nu are nici copii și nici alte rude care să o ajute.

A rămas văduvă în urmă cu 7 ani, iar de la soțul care avea o pensie de numai 30 de lei, bătrânei îu revin jumătate. Se gospodărește singură, iar tot ce are alături sunt animalele din curte: o vacă, un cal și câteva găini. Zona în care locuiește este atât de izolată, încât și poștașului îi este greu să urce pentru a-i înmâna banii.

Povestea impresionantă a bătrânei a fost făcută publică de un tânăr din județul Alba. Acesta a făcut o pagină de Facebook prin care a reușit să și obțină ajutor pentru ea.

Între timp, povestea femeii a atras și atenția ministrului Muncii, Violeta Alexandru. Aceasta a verificat situația și susține că bătrânei i s-a făcut dreptate și i se vor achita sumele restante.

”Eu am cerut celor care mă informează zilnic să îmi ridice probleme pe care jurnaliștii le identifică. Ce are doamna nu este o pensie, este o indemnizație după soț. Am făcut o verificare, am solicitat informații și mi s-a confirmat că nu s-a făcut actualizarea în sistem. Este o problemă care arată că sistemele electronice nu au fost puse la punct și nu au fost actualizate. Doamnei i s-a făcut dreptate. Am făcut modificarea cu ajutorul deputatului Florin Roman și cu sprijinul parlamentarilor PNL, doameni i se vor da banii”, a anunțat Violeta Alexandru, sâmbătă seara, la Realitatea PLUS.