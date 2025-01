Atacul în biroul primăriei

Profesoara s-a furișat în Primăria comunei Focuri și, după ce a studiat atent împrejurimile, a intrat în biroul angajatei. Potrivit mărturiilor victimei, atacatoarea a încuiat ușa pe interior și a început să o lovească fără milă.

„Eram la birou, stăteam cu spatele către ușă. Fără să apuc să reacționez, m-am trezit atacată, trântită la podea și lovită cu pumnii”, a declarat femeia agresată în cadrul unui post de știri. În doar câteva minute, victima a suferit zgârieturi pe față și s-a ales cu buza spartă.

Incidentul s-a petrecut la orele prânzului, într-o instituție publică frecventată de localnici și angajați. Martorii au povestit că au auzit țipete din birou și au fost nevoiți să spargă ușa pentru a pune capăt agresiunii.

„Am auzit țipete și am bătut la ușă, dar era încuiată. Am chemat un coleg și împreună am forțat ușa. Când am intrat, victima era trântită la pământ, zgâriată și vizibil rănită”, a spus viceprimarul comunei, Marius Constantin Baban.

Motivul agresiunii: suspiciuni de infidelitate

Conform martorilor, profesoara credea că femeia agresată are o relație extraconjugală cu soțul său. După atac, aceasta s-a întors acasă și s-a împăcat cu soțul, pe care l-ar fi iertat de dragul celor doi copii mici pe care îi au împreună.

„Ea a vrut să o confrunte, să îi spună să-i lase familia în pace. Dar situația a scăpat de sub control. Sunt doi copii la mijloc, e greu pentru ea”, a declarat bunica profesoarei.

Victima susține că nu are nicio legătură personală cu soțul agresoarei și că întreaga situație este rezultatul unor zvonuri nefondate.

„Menționez că singura legătură dintre mine și acest domn este strict profesională. Sunt în stare de șoc și mă simt victima unui complot”, a declarat femeia.

Angajata primăriei a depus plângere împotriva profesoarei și a obținut un ordin de protecție. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Contactată pentru declarații, profesoara a refuzat să comenteze incidentul, conform sursei citate mai sus.

Deși profesoara pare să fi acționat impulsiv, gestul său a atras consecințe legale grave, iar familia sa rămâne marcată de acest incident.