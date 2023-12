Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează 8 percheziții domiciliare, în județele Constanța și Ilfov, într-un dosar penal ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și delapidare în formă continuată. În cauză este vizată o societate care are ca obiect de activitate comercializarea cu amănuntul de mărfuri provenite din China în cursul acestui an. Prejudiciul estimat se ridică la peste 6,8 milioane de lei.