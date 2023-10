Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța susține că fostul demnitar a intrat pe contrasens și l-a accident grav pe motociclistul care venea din sens opus.

Bărbatul lovit cu mașina de Macovei a ajuns în stare gravă la spital, unde a stat internat 120 de zile.

Procurorul care a instrumentat cazul a cerut ca fostul ministru al Justiției să fie cercetat în stare de libertate.

Realitatea PLUS a obtinut dosarul care a fost trimis in instanta in cazul fostului ministru al Justitiei Monica Macovei.

Doua lucruri extrem de importante reies din acest document. Primul releva faptul ca expertiza este clar impotriva sa. Expertul care a realizar-o a stabilit ca, in momentul accidentului, masina condusa de Monica Macovei avea o viteza de 115 km/h, iar valoarea vitezei de impact a fost undeva la 73 km/h.

Mai mult, in raportul de expertiza se arata si ca aceasta putea evita accidentul, in timp ce motociclistul "nu putea nici sa il evite si nici sa il previna, avand in vedere situatia data".

Foarte importanta este si marturia Monicai Macivei pentru ca imediat ce a fost audiata de anchetatori, fostul ministru a incercat sa plaseze vinovatia la motociclist. Aceasta spunea ca el circula foarte aproape de liniile despartitoare ale drumului, pe de o parte, iar pe de alta parte, ea mentiona "ca persoana care conducea motocicleta se deplasa cu viteza foarte mare, apreciez eu".

Reamintim ca procurorii au stabilit ca fostul ministru al Justitiei sa ajunga in fata unei instamnte ca sa isi demonstreze nevinovatia pentru ca, din punctul lor de vedere, ea este cea responsabila de accident.

În luna august, Monica Macovei a fost oficial inculpată în dosarul accidentului în urma căruia un motociclist a ajuns în spital! Fostul ministru al Justiției a fost chemat la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru a i se aduce la cunoștință faptul că procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.