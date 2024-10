MODUL DE OPERARE FOLOSIT PENTRU A ÎNCASA SUME DE LA CASA UNIREA

• „POTRE V.C.G.: No bun! Ascultă-mă! Ă... ieșe sigur treaba aia care am stat de atunci de vorbă cu el, pe terasă?

BALINT IOAN - ANDREI: Păi da!

POTRE V.C.G.: Ă... că atunci mere să modifice amu-firmă... de aia de care ți-am zis, care are și 13 mii datorii pe ea... și... numa să știm sigur amu, nu ne apucăm să și bag bani în ea și s-o facă, să meargă ista s-o treacă pe el și...

BALINT IOAN - ANDREI: Te costă... te costă 6 milioane ăia, deci 100%, eu am nevoie neapărat ca să ăsta... iar, acuma, din prima nu-i mă... acuma, din prima, io-ți facturez numa ție pe firma aia și banii-mi intră mie-n cont iar io o să-ți fac ție transfer... ție, la... GĂBIȚĂ... înțelegi?”

• „CUTH MIHAI: Oricum, marfa multă s-o pierdut în facturi, MARIUS. Vândută stânga-dreapta, știi? Și (neinteligibil) la un moment dat s-o pierdut, în puii mei, în facturi.

JURCĂ MARIUS FLORIN: Păi cum, o făcut facturi dacă nu a avut marfa? O vândut... cum?

CUTH MIHAI: Ce, măi, că o vândut și... du-te mă și... carcase, le-o vândut de 10 ori carcasele, în puii mei. După aia le-o cumpărat înapoi și... du-te mă, că nu mai înțelegeai nimic, ce e acolo. Nimic nu înțelegeai. Da` l-o căutat ANAF-ul , l-o căutat ANAF-ul zicea... COSMIN. O venit pe acolo ANAF-ul. ”



• „VOILĂ RAUL DANIEL: Aa, și mi-a zis ăla de A.N.A.F, când am fost ultima dată, că a denunțat ELYCARN-ul că marfa cu CASA UNIREA n-ar fi existat.

HALATIBA OANA CLAUDIA: Hopa!

VOILĂ RAUL DANIEL: Da. Și m-a întrebat: “Eu ce știu?” și am zis: “Nu știu ce… De un’ să știu eu?”

HALATIBA OANA CLAUDIA: Hmm.

VOILĂ RAUL DANIEL: “Alea-s facturile, alea-s C.M.R-urile, mai departe habar n-am.”

HALATIBA OANA CLAUDIA: Exact.

VOILĂ RAUL DANIEL: No.

HALATIBA OANA CLAUDIA: O să se lungească și astea și la un moment dat se prescrie și servus, că n-au dovezi, n-au nimica și de asta și BOGDAN probabil îi liniștit. E mai greu de demonstrat așa ceva.”

SURSA: referatul procurorilor