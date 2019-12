"Dorel" a distrus o pictură veche de 200 de ani dintr-o biserică

Fotografia a fost postată pe Facebook de activistul Marius Tudor, cunoscut pe plan local pentru apărarea clădirilor monument istoric:

O centrală termică a fost montată peste o pictură veche de 200 de ani, din Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu. Conducerea Direcției Județene pentru Cultură Gorj și Poliția au început o anchetă după ce imaginile cu centrala termică amplasată pe peretele bisericii au fost postate pe Facebook.

Revoltat după ce a văzut situația din Biserica Sfântul Nicolae, un localnic a fotografiat peretele cu centrala și a postat imaginile pe Facebook.

„Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu - Ctitorie de la 1795 a protopopului Andrei Schevofilax şi soţiei sale Maria, a pitarului Grigorie Crăsnaru şi a Stancăi slugereasa Crăsnaru, soţia slugerului Gheorghe Crăsnaru a fost terminată în anul 1813, după cum reiese din pomelnicul semnat la 1814 de Dionisie Eclesiarhul. Pictura interioară a fost făcută la 1812 de diaconul Mihai din Târgu-Jiu, Anghel vopsitorul şi de Ion. Și cică de ce sunt eu trist", a scris bărbatul, pe rețeaua de socializare.

Comentariile nu au întârziat să apară: „Are probleme cu rinichii? De aceea i-au pus sondă?", „Este foarte trist. Am fost de multe ori în Biserica Sfântul Nicolae. Este așezată pe axa Masa Tăcerii - Coloana infinitului. Total neinspirați popii", a mai scris un internaut, care, evident a mințit, pentru că biserica respectivă este situată în alt cartier, nu pe axa operelor brâncușiene.

Preotul de la Biserica Sfântul Nicolae susține că centrala este montată acolo de peste 12 ani.

„Centrala este montată de 12 ani, nu e nimic nou. Este în starea în care eu, cel puțin, am găsit-o când am fost transferat aici. Așa am găsit-o. Sunt 12 ani de atunci. Pictura a fost restaurată cu centrala pe perete. A fost restaurată de restauratori profesioniști, avizați de Ministerul Culturii și Cultelor, de Direcția de Patrimoniu Bisericesc. Biserica a fost restaurată în urmă cu aproximativ patru ani, lucrările au durat doi ani", a declarat preotul Popescu, de la Biserica Sfântul Nicolae.

Șeful Direcției Județene pentru Cultură Gorj, Pompiliu Ciolacu, a declarat că o echipă formată din angajați ai instutuției și polițiști va face verificări, luni, la Biserica Sfântul Nicolae din Târgu-Jiu, pentru a stabili când a fost montată centrala termică și dacă a fost respectată legea.

„Am dispus un control pentru luni, să mergem la fața locului să vedem despre ce este vorba. O să se facă un proces verbal împreună cu Poliția și vedem despre ce este vorba. Ideea nu este de când este acolo, este irelevant faptul că e de ieri sau de cinci ani sau de 17 ani. Problema este că, dacă este, nu este în regulă. O să vedem cum s-a ajuns la ideea aceasta, cine a pus-o. Lucrăm și noi cu informații de la enoriași, de la cetățeni, ne sesizează și imediat reacționăm. Am un singur angajat pe tot județul", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Pompiliu Ciolacu.