Dominic Fritz: „Mă bucur că astăzi am avut vizita ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, împreună cu care am discutat multiplele posibilități de finanțare ale proiectelor prioritare ale Timișoarei. O primă veste bună este că ministerul se va implica în construcția de noi creșe, iar Timișoara are o mare nevoie de acestea. Printr-un program național de 240 de milioane de euro, Ministerul Dezvoltării intenționează să construiască 140 de creșe, primele încă din această vară, primele urmând să fie în municipiile reședință de județ din țară, unde nevoia este cea mai mare.

În 2019, în Timișoara s-au născut aproape 3000 de copii, care anul acesta ar trebui să fie la creșă. Însă în creșele de stat din oraș aveam înainte de pandemie 450 de locuri, iar acum, în timpul pandemiei, din cauza măsurilor sanitare stabilite la nivel național, avem doar 270 de locuri. Este evident că trebuie să investim major în acest domeniu și de aceea, după multe pregătiri, am propus ministrului Cseke patru terenuri care îndeplinesc toate condițiile cerute pentru construcția a trei creșe de dimensiuni mari și a unei creșe mai mici în zonele Bucovina, Steaua, Șagului și Martirilor.

Noi avem deja prevăzuți în acest an 14 milioane de lei în bugetul local pentru construcția a trei creșe noi, în zonele Lipovei, Ciarda Roșie și Bogdăneștilor.”

Fritza a menționat în postare și vizita pe care a făcut-o împreună cu ministrul la MultipleXity, unul dintre cei mai importanți piloni ai proiectului Timișoara – Capitală Culturală Europeană.

Dominic Fritz: „De asemenea, am vizitat împreună cu ministrul Cseke și viitorul MultipleXity, „coroana” proiectului Timișoara - Capitală Culturală Europeană, o investiție de 60 de milioane de lei, care va reprezenta și principala moștenire de infrastructură culturală a anului 2023. Sunt sigur că vom primi sprijinul Ministerului Dezvoltării pentru realizarea acestui proiect unicat în România, care va îmbina arta cu știința și tehnologia. Un proiect pe care îl vom începe etapizat, astfel încât să putem găzdui concomitent și evenimente culturale.

Nu în ultimul rând, am discutat cu domnul ministru și despre două două linii de finanțare prin PNRR în valoare totală de circa 4 miliarde de euro care, pe de o parte, ne vor permite să accesăm fonduri pentru reconversia totală a unor cvartale din Timișoara, inclusiv construcția de parcări subterane, iar, pe de altă parte, să reabilităm energetic o mulțime de blocuri din oraș, dar și clădiri publice.

Vizita de azi a ministrului Cseke Attila la Timișoara este încă o dovadă a bunei colaborări pe care o am cu el, dar și cu Ministerul Dezvoltării, care se implică în dezvoltarea unor zone importante, cum e Timișoara.”