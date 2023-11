Muzicianul și cântărețul Shane MacGowan, cunoscut mai ales ca lider al formației The Pogues, a decedat la vârsta de 65 de ani.

Născut în Kent, în ziua de Crăciun din 1957, Shane MacGowan va fi mereu asociat cu perioada festivă datorită hitului din 1987 al formației The Pogues, "Fairytale Of New York," în colaborare cu regretata Kirsty MacColl.

Soția sa, Victoria Mary Clarke, a împărtășit vestea printr-o postare pe Instagram, afirmând: "Shane va fi întotdeauna lumina pe care o port înaintea mea, măsura viselor mele și iubirea vieții mele."

MacGowan a avut mai multe probleme de sănătate în ultimii ani și a fost tratat în Spitalul St Vincent din Dublin pentru o infecție mai devreme în această lună. A fost eliberat din spital săptămâna trecută înaintea zilei sale de naștere care urma să aibă loc în ziua de Crăciun, avându-i printre cei care l-au vizitat pe foștii săi colegi de trupă, Spider Stacy și Terry Woods.

În omagiul său, Clarke a spus că MacGowan "a mers să fie cu Isus și Maria și cu frumoasa sa mamă Therese."

Ea a continuat: "Sunt binecuvântată dincolo de cuvinte că l-am întâlnit și l-am iubit și că am fost iubită fără sfârșit și necondiționat de el și că am avut atâția ani de viață și iubire și bucurie și distracție și râs și atâtea aventuri.

"Nu există cuvinte pentru a descrie pierderea pe care o simt și dorința pentru încă unul dintre zâmbetele lui care îmi luminau lumea", a spus Clarke în omagiu. "Veți trăi în inima mea pentru totdeauna. Distrează-te în grădina udă de ploaie pe care o iubeai atât de mult. Ai însemnat totul pentru mine."

În decursul anilor 1980 și începutul anilor 1990, formația a avut și alte hituri precum "Dirty Old Town," "The Irish Rover," "A Pair Of Brown Eyes" și "A Rainy Night In Soho."

MacGowan a fost un rebel punk, aproape la fel de celebru pentru consumul său de alcool și droguri - și pentru consecințele asupra dinților săi - ca și pentru muzica sa.

Cu toate acestea, a fost un povestitor talentat de la o vârstă fragedă, câștigând un premiu literar al ziarului Daily Mirror când avea 13 ani și o bursă la Școala Westminster pentru eseurile sale.

"Nu am durat mult acolo", a spus el într-un interviu din 2013 pentru The Guardian. "Am fost prins cu fumatul unei țigări cu marijuana și am fost dat afară."

El a avut probleme de sănătate în ultimii ani, fiind tratat în spital pentru encefalită în decembrie 2022 și petrecând timp în terapie intensivă în timpul verii.

MacGowan folosea și un scaun cu rotile din 2015, după mai multe căderi, fracturându-și bazinul și apoi genunchiul drept.

Cântărețul s-a căsătorit cu partenera sa de viață de lungă durată, jurnalista Victoria Mary Clarke, într-o ceremonie din Copenhaga în 2018, iar prietenul său Johnny Depp a cântat la chitară la nunta lor.

Într-un articol pentru ziarul Irish Independent înaintea nunții lor, despre prima dată când l-a întâlnit pe MacGowan la vârsta de 16 ani, Clarke a spus că a fost "uluită", înainte de a detalia o relație complicată care "face ca cuplul din cântecul de Crăciun al lui Shane să pară blând și ordonat".

Ea a spus: "Când întâlnești 'cel pe care-l cauți', ai o alegere. Poți să te arunci, să te căsătorești cu ei în timp ce ești îndrăgostit de ei și să sperăm că totul va fi bine. Sau poți să aștepți până când ești sigur că faza de îndrăgostire a trecut și vă vedeți unul pe celălalt în lumina în care ați trăit, nu mai sunteți tineri, frumoși și indestructibili."