„Cu mare tristeţe echipa anunţă, în numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank Williams, fondator şi fost director al Williams Racing, la vârsta de 79 de ani. În urma unei internări care a avut loc vineri, Sir Frank a trecut în nefiinţă în linişte (...) înconjurat de familia sa. Azi îi aducem un omagiu celui pe care l-am iubit şi care ne-a inspsirat. Frank ne va lipsi mult. Le cerem tuturor prietenilor şi colegilor să respecte dorinţa familiei Williams de a i se respecta intimitatea în această perioadă”, a transmis echipa Williams.

One of the sport's greatest inspirations with a legacy that will live on forever.



Rest in peace, Sir Frank Williams 💙 pic.twitter.com/IsbAKWz0uW