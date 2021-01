Doliu la Televiziunea Națională: un mare nume din lumea culturală a murit 

Anuntul a fost facut luni de directorul Muzeului National al Taranului Roman, Virgil Nitulescu, pe Facebook.

"Dumnezeu s-o odihneasca pe Ruxandra Garofeanu! S-a prapadit azi noapte, dupa o suferinta foarte grea, de multe luni de zile. Si mai devreme, Ruxandra alesese sa ignore boala. Cocheta, cum a fost, intotdeauna, pur si simplu, nu dorea sa lase gandurile negre sa ii acapareze existenta. Vesnic curioasa, era o encicopedie a artei contemporane romanesti si o autoritate recunoscuta pentru piata de arta. Ne va lipsi", a scris Nitulescu.

Ruxandra Garofeanu a fost membru in Consiliul de Administratie al TVR, dar si consilier cultural al primarului sectorului 2 al Capitalei, curator de expozitii si director al galeriei de arta Artmark. In 2011, a primit premiul "Margareta Sterian" pentru creatie muzeografica si plastica, pentru numeroasele expozitii realizate in Sectorul 2.