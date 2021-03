Larry McMurtry rămâne cunoscut pentru fresca literară "Lonesome Dove" (1985), o carte ce povestește cucerirea Vestului american, în secolul al XIX-lea. Romanul său "Tendres Passions" a fost ecranizat în 1975, cu Shirley MacLaine, Jack Nicholson şi Debra Winger în rolurile principale.

Conform publicației The Dallas Morning News, scriitorul a crescut la o fermă din Născut în Wichita Falls, Texas. A scris primul roman, "Horseman, Pass By" la vârsta de 25 de ani, atunci când preda limba și literatura engleză la Universitatea din Texas.

Larry McMurtry left behind a trove of work that explored the myths and legacy of the West. If you are not sure what book to start with, here’s a guide to Larry McMurtry. https://t.co/61E24YQSOt