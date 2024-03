Soția lui Carmen, Amy, i-a anunțat moartea pe site-ul său oficial

„Cu o tristețe extraordinară vă împărtășim vestea sfâșietoare despre moartea lui Eric Carmen”, a scris ea. „Dragul nostru, iubitorul și talentatul Eric a murit în somn, în weekend. Timp de zeci de ani, muzica lui i-a atins pe mulți și va fi moștenirea lui de durată. Vă rugăm să respectați intimitatea familiei în timp ce plângem pierderea noastră enormă.”

Cântărețul american a fost în spatele mai multor hituri uriașe în anii 70 și 80, începând cu perioada în care a fost liderul trupei Raspberries, compunând majoritatea melodiilor lor, inclusiv cea mai cunoscută, Go All the Way.