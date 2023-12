Un copil de patru ani de la o grădiniță din Vaslui ar fi fost bătut de doi colegi de aceeași vârstă și închis într-o debara. Micuțul ar fi strigat după ajutor în repetate rânduri, însă nimeni nu i-ar fi venit în ajutor. Pentru a proteja copilul, părinții au ales să nu anunțe poliția despre incident, însă l-au dus la spital pentru investigații medicale.

După ce l-au examinat pe cel mic, cadrele medicale au anunțat Poliția și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vaslui.

Conducerea grădiniței vorbește despre un „un presupus incident”, întrucât trebuie să se verifice dacă povestea se confirmă sau nu, informează adevarul.ro

„La mine nu a ajuns nicio plângere a părinților, nicio reclamație potrivit căreia copilul despre care vorbiți sau altul a ajuns rănit acasă. Eu am aflat de la colegele mele de acest presupus incident, am încercat să stau de vorbă cu părinții copilului victimă, însă nu au dorit. Ulterior, aceștia și-au transferat copilul la o altă grădiniță. În paralel cu ancheta Poliției, am început și noi o anchetă, s-a constituit Comisia de Disciplină și urmează să se stabilească dacă se confirmă sau nu lucrurile semnalate”, a explicat profesorul Ana Todeilă, directoarea grădiniței, pentru Vremea Nouă.