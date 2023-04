Cu o viață dedicată medicinei de înaltă performanță, nu încetează nicio secundă să aplice filtrul severității asupra profesiei pe care o practică și pe care o predă și următoarelor generații.



S-a născut la 8 decembrie 1951, la Movileni, judeţul Iaşi. În perioada 1971-1977 a urmat cursurile Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila", disciplina ''Medicină generală'', absolvind ca şef de promoţie (Secţia Militară). În 1988 obţine diploma de doctor în ştiinţe medicale, la Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila". A fost asistent universitar stagiar (1979-1983), asistent universitar (1983-1990), şef de lucrări (1990-1993), conferenţiar universitar (1993-1998), iar în 1998 a devenit profesor universitar, la Clinica de Chirurgie Urologică, Institutul Clinic "Fundeni". Este profesor la UMF "Carol Davila", conduce Disciplina de Chirurgie Urologică, Departamentul 3, Facultatea de Medicină, Institutul Clinic "Fundeni".



"Acad. I. Sinescu s-a format la şcoala de urologie din România (prof. dr. Eugeniu Proca), cu multiple specializări şi supraspecializări în străinătate: 1984 - S.U.A. (U.C.L.A. şi University of Louisville, Kentucky) pentru chirurgie sub microscopul operator; 1989 - Germania de vest (Hamburg şi Munchen) pentru endourologie şi ESWL; 1990 - Israel (Tel Aviv) pentru transplant renal; 1990 - China (Shanghai) pentru ESWL; 1991-1992 - Franţa (Paris) pentru chirurgie urologică reconstructivă şi endourologie; 1993-1994 - S.U.A. (Cleveland Clinic Foundation, Case Western Reserve University, University of Louisville, Kentucky) pentru transplant renal, proceduri chirurgicale urologice majore, urologie reconstructivă etc.: recoltarea de organe de la donatori în moarte cerebrală, transplantare renală, chirurgie vasculară majoră, chirurgie urologică reconstructivă, cancere renale cu extensie cavo-cardiacă etc.; 1997 - Africa de Sud - Capetown, pentru transplant renal cu rinichi recoltaţi de la donatori în moarte cerebrală; 2005 - S.U.A. (Minneapolis, Minnesota) pentru transplant de pancreas", indică sursa citată mai sus



A îndeplinit funcţia de prorector cu probleme de învăţământ postuniversitar, în perioada 2004-2012, iar între 2012-2020 a fost rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Carol Davila''.



Medic intern (1976-1979), medic secundar urolog (1980-1983), medic specialist urolog (1983-1990), iar din 1990 este medic primar urolog. A fost, de asemenea, şef de secţie la Clinica de Chirurgie Urologică, Spitalul Fundeni (1996-2012), director medical al Spitalului Fundeni (1997-2006), director al Centrului de Chirurgie Urologică, Dializă şi Transplant Renal din cadrul Institutului Clinic Fundeni (2001-2008) şi manager al Institutului Clinic de Uronefrologie şi Transplant Renal Fundeni (2009-2010). În cadrul Ministerului Sănătăţii a îndeplinit funcţiile de preşedinte (1994-1997) şi de vicepreşedinte (2001-2004) al Comisiei de Transplant de Organe şi Ţesuturi, precum şi de preşedinte al Comisiei de Urologie (2001-2015). Este directorul Centrului de Uronefrologie şi Transplant Renal din cadrul Institutului Clinic "Fundeni" începând din 2000.



Este preşedinte al Asociaţiei Române de Urologie (ARU) din 1999, membru fondator al Societăţii Central Europene de Urologie (din 2000), membru al Société Internationale Francofone d'Urodinamique (SIFUD), membru de onoare al mai multor societăţi naţionale de Urologie etc. Prof. dr. Ioanel Sinescu a fost secretar şi vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Urologie (1989-1999), membru al board-ului de conducere al Asociaţiei Europene de Urologie (EAU) (2002-2011), membru al EAU Board reprezentând România (1999-2012), membru al American Urological Association (AUA) (1993-2013), membru al Société Internationale d'Urologie (SIU) (1997-2014), potrivit site-ului https://umfcd.ro/. Este redactor şef al Revistei Române de Urologie (din 1999), membru al Scientific Board al "Central European Journal of Urology", membru al Advisory Board al European "European Urology Today", membru al International Editorial Board al "Romanian Journal of Military Medicine", senior editor al revistei "Maedica - a Journal of Clinical Medicine" etc.



Acad. Ioanel Sinescu are contribuţii importante în dezvoltarea chirurgiei urologice şi a transplantului renal în România: în 1985 introduce chirurgia sub microscopul operator în urologia din România; în 1997 efectuează prima recoltare multiorgan de la donator cadavru în condiţiile diagnosticului de moarte cerebrală (în conformitate cu Legea Nr. 1/1997) şi primele transplante renale la adulţi cu organe recoltate de la donator cadavru; în 1998 efectuează primele transplante renale în România la paciente tratate pentru neoplasme genitale (chirurgie de exereză, chimioterapie, radioterapie, hemodializa etc.) cu rinichi recoltaţi de la donatorii diagnosticaţi conform criteriilor legale pentru moartea cerebrală; în 1999 efectuează primul transplant renal la copil în România, cu rinichi recoltat de la donator în moarte cerebrală; în 2000 efectuează primul transplant în România la un receptor diabetic (refuzat în străinătate); în 2002 efectuează primele transplante renale la subiecţi înrudiţi emoţional, cu compatibilitate imunologică adecvată (soţ-soţie; soţie-soţ); în 2005 efectuează primul transplant renal la copil anefric prin cancer (tumora Wilms: nefrectomie bilaterală, chimioterapie, radioterapie, hemodializă etc.), potrivit site-ului https://umfcd.ro/.



În 2008 a devenit membru corespondent al Academiei Române, iar din 2011 este membru titular al acestui înalt for ştiinţific şi cultural. Tot din 2008 este şi membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din România. Are o bogată şi prestigioasă activitate publicistică şi de cercetare, cu peste 950 de lucrări publicate sau prezentate la manifestări ştiinţifice de amploare, în străinătate, 18 tratate şi monografii de specialitate, 32 de proiecte ştiinţifice, 38 de lucrări de doctorat coordonate etc.



Profesorului Ioanel Sinescu i-au fost conferite numeroase premii şi distincţii naţionale şi internaţionale, dintre care amintim: Premiul de Excelenţă pentru Transplant Renal, Colegiul Medicilor din România (1999), Premiul ''European Renal Association - European Dialysis and Transplantation Association'', cu prilejul celui de-al XXXVII-lea Congres ERA - EDTA, Nisa, Franţa (2000), Medalia ''Steaua României'' în grad de Comandor, conferită de Preşedinţia României (2000), Diploma de Merit pentru performanţe deosebite în exercitarea actului medical, acordată de Ministerul Sănătăţii (2003), Medalia ''Steaua României'' în grad de Mare Ofiţer, conferită de Preşedinţia României (2009), Premiul Academiei Române - Premiul ''Daniel Danielopolu'' (Secţia de Ştiinţe Medicale) (2009), Medalia ''Steaua României'' în grad de Mare Cruce conferită de Preşedinţia României (2013) ş.a.



La 24 octombrie 2019, în cadrul celei de-a IV-a ediţii a Galei Elitelor Medicale, i-a fost decernat Premiul pentru excelenţă în medicină. La 5 aprilie 2019, în cadrul Galei Premiilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (AOSR) pe anul 2017, la Secţiunea "Ştiinţe medicale", Premiul "Eugen Proca" a revenit prof. Ioanel Sinescu şi prof. Viorel Tode pentru cartea "File din istoria urologiei româneşti" (Editura Universitară Carol Davila, Bucureşti, 2017).