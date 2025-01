Lui Djokovic i-a fost anulată viza înainte de turneu, în urma unor zile dramatice legate de regulile de intrare în Australia în contextul pandemiei de COVID-19 şi având în vedere statutul său de nevaccinat. Sârbul a fost reţinut într-un hotel din Melbourne, în care se aflau solicitanţi de azil.

"Mi-am dat seama că în acel hotel din Melbourne am fost hrănit cu nişte alimente care m-au otrăvit", a declarat Djokovic, despre care se ştie că îşi monitorizează strict dieta. "Am descoperit unele lucruri când m-am întors în Serbia. Nu am spus nimănui public acest lucru, dar s-a descoperit că aveam un nivel foarte ridicat de metale grele. Metale grele. Aveam plumb, un nivel foarte ridicat de plumb şi mercur.”