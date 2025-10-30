Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea avariei.

Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de joi, în jurul orei 19:00, precizează compania, conform Agerpres.

„Distrigaz Sud Reţele aduce următoarele precizări cu privire la întreruperea temporară a alimentării cu gaze naturale pe mai multe străzi, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti: ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată executate de către firma Porr Construct, pe strada Puţul lui Crăciun, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui element aferent reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 30 octombrie 2025, începând cu ora 12:30. În urma acestei întreruperi neplanificate, sunt afectaţi 940 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe străzile Bucegi, Carpaţi, Dornei, Parângului, Av. Popişteanu, Puţul lui Crăciun, Săcele, Scărişoara şi Soveja, din sectorul 1 al municipiului Bucureşti”, se menţionează în comunicat.

Conform sursei citate, după reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale.