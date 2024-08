Sunt pensionară, am 64 de ani. Am copii, am familie, muncesc ca pensionară, cu normă întreagă. Am lucrat în Combinatul Siderurgic Galați, la furnale, la gâtul furnalelor, ca electrician. Am lucrat după ce s-a închis Combinatul, în Confecția. Apoi am lucrat în Spitalul TBC din Călărași. Și nevoia m-a făcut să plec în străinătate vreo 10 ani, așa, cu documente, ca badantă.

A fost foarte greu, mai ales de despărțirea de familie, de copii și de tot ce am lăsat. Dar acum, mi s-a luat 550 de lei din noua recalculare. Aveam 2700, care prin noua recalculare mi-a ajuns la 2215 lei.

Să-mi lase pensia pe care am avut-o, nu vreau niciun fel de mărire, nu vreau nimic, atât, să nu mă înjosească. Deci noi suntem ca un fulg, noi pensionarii. Meritam noi lucrul acesta? Cui i-a venit în minte să facă această lege, să ne umilească, să ne înjosească în halul ăsta, să ne producă atâta stare de durere? Pentru ce? Că tinerețea mea am lăsat-o muncind. Am plătit statutului tot ce aveam de plătit, îmi plătesc taxe, impozite, totul. Pentru ce trebuia această lege de umilință și de bătaie de joc?

La ce îmi servește mie că nu dorm nopțile și merg pe stradă râzând și plângând? N-am greșit cu nimic în fața statului. Cu absolut nimic, nu am nicio datorie deci tot timpul am fost foarte corectă. Ei de ce nu pot să fie corecți? Noi nu avem mii de euro. Și dacă avem un ban îl ținem pentru copiii noștri ca să ajutăm dacă putem. Nu să mă ajute copiii pe mine la bătrânețe”, a spus pensionara la Realitatea Plus.

