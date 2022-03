„Administratia Nationala de Meteorologie ruleaza la nivelul Romaniei si interpreteaza datele respective. La acest moment, nu exista legatura intre ceea ce se intampla pe teritoriul Ucrainei, din aceasta perspectiva, si conditiile meteorologice care ar fi putut sa favorizeze deplasarea norului de poluant, ma refer la monoxid de carbon, pentru ca exista in concentratii foarte reduse

In ceea ce priveste particulele in suspensie, sa nu uitam ca astazi, pana la ora 20.00 ne aflam in continuare sub incidenta unei avertizari meteorologice cod galben, cu vant in intensitate, in special in zona Dobrogei”, a precizat directorul ANM, Elena Mateescu.