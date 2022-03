Cele 5 elemente de baza: carne, peste, oua, iaurt, fructe

Durata: 6 zile

Kilograme pierdute: 3

Se interzice: persoanelor cu diabet si / sau probleme urinare



Structura dietei:



ZIUA DE VERDETURI: Oricare din urmatoarele legume / verdeturi, fierte in abur, apoi consumate ca atare sau sub forma de salata: rosii, morcovi, dovlecei, ceapa, praz, varza, conopida, telina, vinete, fasole verde, castraveti, spanac, ridichi, ciuperci, anghinare, andive, sparanghel, sfecla, sfecla furajera, condimente.



ZIUA DE CARNE: Doar carne slaba (exclus porc sau miel!) fripta la gratar ori sunca (fara grasime).



ZIUA DE FRUCTE: In cantitatea pe care o doresti: grepfrut, lamai, pepene galben, zmeura, coacaze, fragi.

In cantitate mai mica: mere, pere, prune, stafide, portocale, caise, cirese, piersici, afine, mure.



ZIUA DE LACTATE: Lapte si iaurturi degresate, branzeturi slabe. Poti manca, de asemenea, doi cartofi copti si 100 de grame de orez fiert in lapte, scrie avantaje.ro.



ZIUA CU OUA: Ochiuri in apa sau oua fierte in coaja, tari.



ZIUA DE PESTE: Pestele (cel mai recomandat: merlucius, pastrav, limba de mare / peste-sabie, peste-unditar) se consuma fiert, fript sau la cuptor. De asemenea: raci, pui de balta, scoici.



OBLIGATORIU: Un complex de vitamine, in special de vitamina B!