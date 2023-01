„Este prima oară când aud de acest proiect (de schimbare a numelui țării, n.r.). Știu că dl Funar ar sprijini un astfel de proiect. Petiția pentru Geția e inițiată de cineva pe care nu-l cunosc. Pentru a schimba denumirea țării noastre trebuie schimbată constituția, nu revizuita, schimbată. Ceea ce ne duce cu gândul la o lovitură de stat. Pentru că numai așa poți să anulezi această constituție și să poți să adopți o nouă constituție”, a explicat Dana Șoșoacă, miercuri seară, la 100% cu Laurențiu Botin, la Realitatea PLUS.

Diana Șoșoacă susține în același timp că schimbarea denumirii în prezent ar fi „un act de înaltă trădare”.

„Să inițiezi un astfel de proiect de schimbare a consisuției este un act de înaltă trădare. Constituția poate fi schimbată sau modificată, pe ici, pe colo, când ai patrioti si nationalisti la putere. Pentru că această constituție a fost foarte bine făcută, în primul rând de Antonio Iorgovan, parintele Constituției.

În 2003, după ce a fost revizuită Constituția s-a dat drumul la cumpărarea terenurilor de către străini, a fots un act de trădare față de români. Uitati-va cum alte tari nu-si vand terenurile”, a mai spus Șoșoacă.

Senatoarea Diana Șoșoacă este de acord însă cu schimbarea denumirii României în Geția. Aceasta va avea loc, probabil, peste generații, mai susține Șoșoacă.

„Dacă ne uităm la istoria noastră milenară, ar trebui să se numească Geția, dar asta ar însemna ca poporul român să-și cunoască propria istorie. În primul rand poporul român poate decide dacă schimbă numele din România în Geția sau în orice alt nume. Ceea ce nu poate fi admis în acest moment. Probabil că vor mai trece multe generații.

Dar, înainte de a schimba numele țării noastre, nu ar fi mai bine ca poporul român să redevină vechiul popor get, astfel, cum spunea Herodot, <<cel mai curajos și mai viteaz dintre traci>>?

Când o să avem din nou poporul acela get, atunci și România va putea fi denumită Geția. Până atunci avem o Românie pe care puțini o mai iubesc, puțini o mai locuiesc, puțini o mai prețuiesc”, a concluzionat Diana Șoșoacă, la Realitatea PLUS.

Proiectul la care se referă Diana Șoșoacă este petiţia online ce propune un referendum pentru modificarea numelui ţării din România în Geţia.

„Solicităm organizarea unui referendum național pentru schimbarea numelui țării în GEȚIA. Isus: <Adevărul care nu este luat în derîdere, nu este adevăr.> Pentru strămoșul nostru get, Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos. Pentru Împăratul Galeriu cel Bătrîn și Împăratul Galeriu cel Tînăr care au schimbat numele imperiului cu capitala la Roma în Imperiul Get. Pentru ca poporul nostru să renască din propria cenușă și să se mîntuiască. Pentru ca subconștientul individual și colectiv al națiunii să aibă un declic care să îi reamintească cine este cu adevărat, spiritul de luptă și curajul. Pentru toate acestea și multe altele România trebuie să devină GEȚIA”, notează aradon.ro.

Potrivit inițiatorului petiției, Diana Șoșoacă i-ar fi transmis că ar fi de acord cu schimbarea denumirii în Geția.

„Datorită legilor belagine… Pentru că legile belagine ale traco-geto-dacilor… pentru că de fapt daci ne-au numit romanii cînd ne-au cucerit, Dacia este o înfrîngere, noi normal ne-am numit GEȚIA …. Dacia trebuie să ne iasă din cap pentru că este simbolul sclaviei. DECI NOI SUNTEM GEȚIA”, potrivit aceleiași publicații.

Și Gheorghe Funar, fost primar al Clujului, actual preşedinte al Partidului România Noastră, ar susține schimbarea denumirii de România în Geția, potrivit aceleiași surse.

„Eu sunt de părere că trebuie să revenim la GEȚIA, ca nume de țară și la get. E poporul primordial, e poporul sfînt, poporul lăsat de bunul Dumnezeu….. Semnificația cuvîntului get fiind de cel înțelept”, a spus Gh. Funar, citat de aradon.ro.