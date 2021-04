Diana Șoșoacă a povestit că a făcut foarte mult sport și a enumerat: balet, gimnastică și altetism.

„Tata avea următorul tratament: dimineața, la ora 6:30, mă trezea, mâncarea era: ouă crude cu lapte de capră, după care ne duceam la râu și trebuia să am două ore de înot în apa aceea.

Iarna era și mai rău. Tata întotdeauna se îngropa în zăpadă. Își cronometra cât de mult poate rezista și asta a făcut și cu mine de câteva ori. Eu m-am călit și mi-a prins foarte bine.

Am făcut și foarte mult sport la viața mea. Atletism fond, 5.000. Am rezistență. Am făcut și balet și gimnastică. Eram tipul de copil care noaptea citea enorm de mult. Mama îmi închidea lumina. Bunicul mi-a dat o lanternă: Ia lanterna asta și citește după ce îți închide fiica-mea lumina”, a povestit Diana Șoșoacă.