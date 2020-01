Dezvăluirile polițistului care a salvat dosarul "Caracal". Secretele din CASA GROAZEI

Echipa, alcatuita din ofiteri de la Serviciul Omoruri Bucuresti si criminalisti de la Politia Bucuresti si IGP, era condusa de unul dintre cei mai titrati politisti romani, comisarul sef Florian Enita, de-abia declarat in urma cu cateva luni politistul anului si aflat in ultimele luni inainte de pensie dupa 20 de ani de cariera in care a fost parte sau a condus anchetele celor mai mari cazuri ale Capitalei, inclusiv Colectiv, jandarmerita din 10 august, Madalina Manole etc.

Din 2011, Florian Enita si colegii sai de la Omoruri nu au mai avut niciun caz neelucidat.

Prima lor misiune a fost sa repare ceea ce stricasera cei care au intrat inaintea lor in campul infractional. Cu metoda, cautand manual centimetru cu centimetru, pe si sub pamant, in materia extrasa din fosa sau in genunchi zeci de metri, in buncarul lui Dinca si printre fire electrice dezizolate, echipa condusa de comisarul sef Enita a dezlegat misterele cazului.

A existat un buncar in casa lui Dinca?

"In casa groazei, cum mai este cunoscuta, a functionat la un moment dat un service auto. In atelier se afla o rampa construita din caramida si beton. Peste rampa a fost construit un tavan din beton armat care a fost acoperit cu pamant si au ramas la vedere scarile prin care se facea accesul. In afara de o podina din lemn peste care se aflau o saltea si un butoi din plastic incastrat in beton, ne-au atras atentia cateva inele metalice prinse in beton. L-am intrebat pe Dinca scopul acestei constructii si ne-a raspuns ca se temea de un atac cu rachete, ca in apropiere se afla baza militara de la Deveselu. Nu am primit niciodata un raspuns legat de acele inele metalice, dar convingerea mea este ca nu a apucat sa foloseasca acest spatiu. Probabil era un 'next level'", a spus comisarul sef Enita , intr-un interviu acordat ziare.com.