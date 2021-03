Realitatea PLUS

Tânărul a anunțat că el nu apare în statisticile oficiale și tot nu are o adeverință de vaccinare, „nici astăzi”. El a publicat joi pe Facebook o captură care arată că apare înregistrat în Registrul naţional electronic de vaccinări ca fiind nevaccinat cu ambele doze. Deși a făcut rapelul, cu Moderna în loc de Pfizer, miercuri, pe 17 martie.

„A trecut o zi. Mă așteptam ca ieri, după ce m-a sunat dl Valeriu Gheorghiță, să găsesc acea adeverință în aplicație. Dacă tot a intervenit și m-a sunat se va asigura... Se pare că nu s-a asigurat că va fi. Poate nu era o prioritate, pentru că eu am susținut că nun m-am dus să mă vaccinez pentru o adeverință. Ea a fost mai mult subiect de scandal.

Ulterior, tânărul a relatat cum s-a încercat mușamalizarea greșelii vaccinării la rapel cu un alt ser - Moderna, în loc de Pfizer.

„Oamenii (cadrele medicale - n.red.) mi-au propus să facem să am o adeverință dar nu una care să spună exact ce s-a întâmplat , adică... că că am fost vaccinat cu un rapel Moderna in loc de Pfizer.

Întrebat despre încercarea cadrelor medicale de a ascunde greșeala, președintele Colegiului Medicilor, Coriu, a declarat că ce i s-a întâmplat tânărului „este o eroare regretabilă, umană. Pe deasupra dl Gh deja a declansat deja o ancheta, va rezolva cumva. Nu am destule date legate de acest incident”

Alin Ionescu a povestit și cine i-a propus exact să facă practic „un fals în acte”.

„Propunerea a venit de la un medic care a fost chemat după ce s-a descoperit eroarea. Pentru că doamnele asistente s-au speriat și au chemat un medic care a venit să mă liniștească și să-mi explice că din punct de vedere medical este în regulă, dar este o problemă, din punct de vedere administrativ este o problemă, pentru că aplicația nu permite eliberarea unui astfel de certificat de vaccinare.

Din ce mi s-a explicat, cam totși cei care au susținut asta se bazează pe faptul că au aceeași tehnologie și că în alte state se fac deja teste , această combinare. Chiar daca incercam să îndulcim povestea, că e în regulă din punct de vedere medical, este totuși un act medical care a fost încălcat. Adică la noi în țară se vaccinează cu același tip de rapel la vaccin. Adică dacă încerci să duci povestea către Ok, esti in regula, n-ai patit nimic, cumva ne luam privirea de pe greșeala, într-un fel trecem cu vederea prea ușor peste niște greșeli medicale care pot avea uneori urmări grave. (...) Medicul a încercat să mă ajute, știți, în România noi încercăm să facem să fie bine”, a spus, în exclusivitate, Alin Ionescu, joi seară, la „Legile puterii”.

Tânărul a spus că de aceea s-a și „înfuriat. Adică dacă eu plecam de acolo și făceam un șoc anafilactic... Am plecat furios de acolo”.

Despre sancționarea celor care l-au vaccinat, acesta a spus că după cele trei amenzi aplicate, „cu siguranță nu vor mai greși”.

Ministerul Sănătății anunță sancțiuni după ce unui tânăr i s-a făcut rapelul cu alt vaccin la un centru din Romexpo: AMENZI de 24.000 de lei

În final, Alin-Alexandru Ionescu a declarat că el și-a „atins obiectivul, s-au sesizat autoritățile, s-au luat niște măsuri și nu cred că se va mai repeta vreodată greșeala”, adăugând că înțelege că „greșeala este omenească”.

„Eu am vrut să ridic un semnal de alarmă, oamenii să devină responsabili. Cu siguranță, acum, oamenii se uită pe flacon, în centrele de vaccinare, și întreabă de zece ori. Și pacienții când vin, și asistentele când îl administrează, și medicii, toți se uită foarte atent. Și, din punctul ăsta de vedere cred că mi-am făcut treaba, mai departe nu vreau să fiu asociat cu acest scandal în continuare, vreau să mă retrag”, a declarat Alin Ionescu, joi seară, în exclusivitate, la „Legile puterii”.