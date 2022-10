Jurnalista Anca Alexandrescu a anunțat că luni, 31 octombrie, urmează o ediție incendiară a emisiunii Culisele Statului Paralel. Va continua cu episodul 2 despre furăciunea de la Autostrada Cluj-Brașov-Borș, acolo unde afaceristului Dan Besciu, proprietarul Euroconstruct, care de 13 ani încasează o chirie lunară de 230.000 de euro de la statul român de pe o pârloagă de pământ.

"Am aflat cine este lichidator judiciar la domnii de la Euroconstruct Trading, prietenii lui Băsescu. Cine e lichidator? O firmă care a lucrat și pe la firmele familiei Păunescu, Patriciu. Nu știu cum cineva trage bilețelul norocos. N-auzisem de ei până zilele astea când am primit documentele. Am și studiul de la fața locului, exista o soluție tehnică de atunci, din 2009. Mâine, domnii de la DNA uitați-vă la Culisele Statului Paralel, să fie atent și domnul Grindeanu", a anunțat jurnalista Anca Alexandrescu.

În luna iulie 2022, jurnaliștii emisiunii Culisele Statului Paralel atrăgeau atenția asupra faptului că CNAIR, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a organizat anul trecut o licitație pentru decontaminarea pământului cu mercur ridicat de pe amplasamentul autostrăzii Transilvania. Acesta a fost dus în depozitul din comuna Moldovenești, județul Cluj, iar cei care au câștigat licitația, grupul ECOMASTER si OIL DEPOL nu au prezentat o autorizație de mediu valabilă pentru contractul încredințat.

"Pentru depozitarea solului contaminat în depozitul de deșeuri periculoase de la Fața Dealului, comuna Moldovenești proprietarul depozitului percepe o chirie de 3,5 euro/tonă/lună, suma ce trebuie achitată pentru depozitarea întregii cantități de material excavat este de 230.212 euro/lună.”, potrivit CNAIR

Practic totul este blocat, dar chiria de 230 de mii de euro pentru depozitare se plătește lună de lună.

Patronii grupului care a câștigat licitația, ECOMASTER și OIL DEPOL fac parte din cercul de prieteni din jurul lui Radu Mazăre și sunt cunoscuți pentru afacerile controversate din domeniul mediului. Această achiziție a fost cea mai mare pe 2021 din județul Cluj, cu o valoare de peste 157 de milioane de lei.