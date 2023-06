Noaptea trecută a fost aruncat în aer barajul Nova Kakhovka din regiunea Herson și a fost distrusă centrala hidroelectrică Kakhovka. Atât rușii cât și ucrainenii se acuză reciproc pentru distrugerea barajului.

De la începutul războiului, atât guvernul ucrainean, cât și Kremlinul au susținut că fiecare ar urma să distrugă barajul din cauza importanței strategice a acestuia în Crimeea, regiune care depinde de baraj pentru aprovizionarea cu apă.

Ucrainenii i-au acuzat pe ruși că au minat acest baraj în urmă cu câteva luni și au lăsat încărcătura acolo pentru a-l detona când aveau nevoie.

Acest baraj poate ar putea produce inundații devastatoare în Herson, acolo unde mai multe localități ar putea fi inundate.

The Kakhovka Dam on the Dnipro River has been blown up. Russia had mined the dam many months ago in anticipation of a potential Ukrainian offensive. pic.twitter.com/dHqZtp83gk