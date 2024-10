După cum a confirmat si Mitropolia Moldovei si a Bucovinei, Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva se află la Iași din anul 1641 si încă de la început au fost sigilate de domnitorul Vasile Lupu si de Mitropolitul Varlaam, nefiind deschise niciodată de atunci.

Tot atunci s-a pus si un blestem prin care sunt afurisiți cei care ar îndrăzni să înstrăineze fragmente din Sfintele Moaște. "Aceasta interdicție rămâne neschimbata", a precizat Mitropolia Moldovei, potrivit creștinortodox.ro.

Călugării Catedralei spun că moaștele se afla într-un giulgiu in care au fost înfășurate de când au fost aduse. Acest giulgiu este dintr-o pânză de in, ros de trecerea anilor, pe care are înscris pe el, ca un sigiliu, blestemul lui Vasile Lupu si al Mitropolitului Varlaam: "Blestemat sa fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva".

Citește AICI istoria fascinată a moaștelor Sfintei Parascheva.