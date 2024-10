Potrivit deputatului PSD, Diaconescu va face un anunț de sprijin pentru Geoană înainte de alegeri.

„Nu este absolut niciun trucaj, aceste discuții au avut loc într-o locație, sunt reale. Sunt cu mine și cu... sunt mai multe persoane acolo, dar nu sunt trucaj. Nu exclud nici faptul să fi înregistrat Marian Vanghelie sau locația respectivă să fi avut tehnică ambientală. În spatele campaniei lui Mircea Geoană este Marian Vanghelie. E simplu. Nu mi se pare corect că au ieșit aceste înregistrări. Au apărut doar câteva frânturi, discuțiile se întind pe vreo 3 ore. Îi spun domnului Vanghelie că dacă înregistram eu și îi dădeam drumul la înregistrare sărea și el și Geoană în aer”, a declarat senatorul PSD.

„Cristi Diaconescu se va retrage cu câteva zile înainte când se permite să se retragă, să aibă timp să nu mai fie pe buletine și să iasă cu o declarație de sprijin pentru Mircea Geoană. Am înțeles că Diaconescu s-a întâlnit cu Geoană, din spusele lui Vanghelie, că nu prea s-au pus de acord sunt niște orgolii acolo, dar garanția că se va retrage era tot Vanghelie”, susține tot Radu Cristescu.

În replică, Marian Vanghelie a contestat scenariul afirmând că ar fi un fals.

"Ne confruntăm cu niște băieți care aleargă că nu mai au niciun loc. Au venit până la mine să-i pun pe liste pe Partidul Social-Democrat Independent al cărui președinte sunt. Eu nu vorbesc cu președintele Geoană. (...) Vreau să duc înregistrarea la niște specialiști să se vadă cât de bine este prelucrat. E falsificată, da”, a spus Marian Vanghelie, potrivit Realitatea Plus.

Și Cristian Diaconescu a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că tot scenariul prezentat de Cristescu ar fi fals.

"Nu am participat la nicio întâlnire la are se refera dl deputat PSD. Nu mă retrag sub nicio formă. Nu a existat o discuție formală, există 4 partide care nu sunt parlamentare, ni s-a transmis un semnal, dar până ce aceste partide nu-și exprimă public un sprijin (în favoarea candidaturii lui Diaconescu - N.R.) nu am cum să vorbesc eu în numele domnilor lor", a afirmat fostul ministru de Externe.