„Extracția gazelor naturale din Marea Neagra in pericol! România trebuie pedepsită! Romania trebuie pedepsita pentru “tupeul” de a ajuta Ucraina. Asta a hotărât tovarășul Putin de la Moscova. Si cum poate sa o facă mai bine decât cu ajutorul coloanei a V a a Rusiei in România, via Budapesta, și anume, UDMR. E evident faptul ca UDMR nu putea rata aceasta ocazie, de a executa ordinele lui Putin prin Victor Orban, și de a-și rotunji veniturile personale.

Dacă majoritatea țărilor din Europa depind de gazul rusesc, uite ca România nu e in aceeași situație ca celelalte state. România putând fi independenta energetic! Astfel se încearcă de către UDMR sabotarea independentei energetice a țării și blocarea proiectelor de infrastructura mare. (...) Printr-o banală modificare a OUG 57/2007 care dorește sa reintroducă ONG-urile, respectiv custozii, în administrarea Ariilor Protejate (...) Majoritatea perimetrelor offshore de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra sunt Arii Protejate. Această OUG devastatoare pentru România este inițiată de ministrul UDMR al Mediului Apelor și Pădurilor Tanczos Barna și secretarul de Stat Szep Robert”, a acuzat deputatul PSD. (...) Pe diverse canale premierului Nicolae Ciuca i s-a transmis ca dacă nu semneaza aceasta Ordonanta de Urgentă, România intra in infrigiment. Total fals!”, a transmis deputatul PSD Radu Cristescu într-un mesaj pe Facebook.