Deputata Raluca Maria Borta si-a anuntat demisia din AUR și a făcut câteva dezvăluiri pe Facebook din interioriul partidului.

„Subsemnata Raluca Maria Borta, deputat ales în circumscripția electorată 8 Brașov, prin prezenta vă aduc la cunoștință demisia mea din Partidul Alianța pentru Unirea Românilor, precum și din calitatea de membru al grupului parlamentar AUR, începând cu data de 10.11.2023”, anunță Raluca Maria Borta.



Ea a precizat că va activa ca parlamentar neafiliat.

Deputatul îi acuză pe liderii AUR că au pierdut spiritul partidului și le reproșează că totul în interiorul AUR se organizează în baza relațiilor personale.



„Probabil că această declarație va stârni reacții diferite, unii nu vor fi de acord sau se vor simți dezamăgiți, dar în cele ce urmează voi expune ce a însemnat pentru mine proiectul AUR și de ce am decis să îmi dau demisia din această formațiune.

În vara anului 2020, am întâlnit un grup de oameni curajoși, care promiteau să lupte împotriva sistemului care a sărăcit România în ultimele 3 decenii, care promitea schimbarea clasei politice cu oameni tineri si capabili să reconstruiască Romania din temeli, tineri care să facă o altfel de politică, o politică în favoarea poporului și nu a intereselor de partid sau a unor categorii privilegiate de români.

Am considerat multă vreme că politica nu e pentru toată lumea și că pot trăi fără a mă implica. Asta până când am realizat că politica practic îmi afectează viața, sau mai bine spus, ne afectează viețile noastre, ale tuturor.

Politica decide în toate aspectele care privesc comunitatea: de la grădinița sau școala în care învață copiii, până la materiile pe care le studiază; de la calitatea si prețul alimentelor pana la prețul energiei electrice consumată in gospodărie, șamd.

La acea vreme, la fel ca si acum, am ajuns la concluzia că fiecare dintre noi este dator, să se implice în comunitatea din care face parte, să urmărească modul in care e orănduită societatea, felul în care se face politică și să sancționeze derapajele aleșilor.

M-am alăturat proiectului AUR, proiect menit să schimbe actuala clasă politică cu oameni noi, care nu au mai făcut politică. Am făcut-o din dorința de a reda României demnitatea pe care o merită atât în ochii românilor cât și la nivel internațional. La început, la Brașov eram doar o mână de oameni simpli care ne doream schimbarea și ne-am implicat activ în cele doua rânduri de alegeri care au urmat.

Datorită implicării mele active am fost numită coordonatorul AUR la nivel de Brașov, fiind împuternicită de către conducerea centrală să reprezint partidul la nivel de județ. Au urmat zeci de telefoane și intervievări pentru a găsi printre cei înscriși cele mai bune persoane pentru a reprezenta partidul la alegerile locale.

Eu personal, am candidat din partea AUR în orașul meu natal, Făgăraș, la funcția de primar (fără prea multă susținere de la nivel central) și deși, rezultatele nu au fost satisfăcătoare am intrat direct în febra următoarelor alegeri, conștientizând că localele au fost doar un exercițiu pentru alegerile parlamentare ce urmau să vina.

Am organizat campania la nivel de Brașov în cele mai mici detalii. Aici munca propriu zisă s-a multiplicat substanțial: comanda de materiale de campanie și contactarea voluntarilor dornici să le distribuie în localitățile lor; sute de minute petrecute la telefon pentru a selecta și întocmi lista reprezentanților în secțiile de votare, identificarea persoanelor pentru întocmirea dosarelor de candidatură, mii de kilometrii efectuați în toate localitățile din județ și în țară la proteste, manifeste și alte evenimente.

Rezultatul muncii s-a văzut la numărarea voturilor, reușind să scoatem un procent mulțumitor (8,2% după redistribuiri) și un mandat de deputat.

Nu am luat pauză nici după alegeri. De acel moment a început adevărata muncă de identificare și contactare de membrii și simpatizanți, urmate de drumuri în teritoriu și ședințe pentru a înființa organizații locale.

În toate întâlnirile s-a interat același lucru: că e nevoie de oameni noi, oameni care nu au mai făcut politică, dar dornici să se implice în localitățile lor. Toate au fost eforturi susținute ale unor oameni simpli care își doreau o schimbare adevărată.

Un aspect cu care am rezonat, așa cum am menționat anterior, a fost acela că partidul AUR va căuta oameni noi, oameni care să nu fi avut funcții în alte partide politice. În momentul de față se dă o luptă acerbă între foști membrii ALDE, PRO ROMÂNIA și alte formațiuni politice pentru preluarea organizațiilor locale AUR.

Nu se mai vorbește de oameni noi, ci se dau organizații locale celor care aduc cât mai mulți oameni cu ei; nu se mai vorbește de patrioți sau naționaliști ci de oameni care aduc voturi.

Vreau să le mulțumesc celor care au muncit cot la cot cu mine pentru a construi un nucleu autentic, fie că mai sunt sau nu membrii AUR. Rezultatele muncii noastre s-au văzut la evaluarea filialelor județene AUR dinaintea Congresului Național din 27 Martie 2022, când AUR Brașov s-a clasat pe poziția a patra în top 5 filiale cu randament, surclasând județe cu o filiala mult mai numeroasă. Aceste rezultate au determinat conducerea centrală în a-mi acorda un loc în BNC, Biroul național de conducere al AUR.

Vreau ca cei ce se simt indignați de această decizie, să încerce să vadă lucrurile și din perspectiva mea, a unui om care a fost trup și suflet pentru cauza în care a crezut și a luptat. Drept urmare am luat decizia de a îmi croi propria identitate politică, în baza unor convingeri și valori personale autentice.

Doresc să le mulțumesc colegilor mei pentru sprijinul acordat în tot acest timp și mult succes în continuare!“, a scris Raluca Maria Borta.