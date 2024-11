Este practic ultima întâlnire la care se va discuta cum va putea PNL să-ți propulseze candidatul în turul 2, după ce Nicolae Ciucă i-a cerut liderului PSD Marcel Ciolacu să se retragă din cursă, pe fondul unor acuzații grave, potrivit Realitatea Plus.

La întâlnire ar urma să participe circa 1800 de persoane, pentru că este vorba de delegații liberale din întreaga țară, lideri de la nivel central, dar și de susținători ai partidului.

După terminarea ședinței, liderii liberali Nicolae Ciucă și Ilie Bolojan au răspuns întrebărilor reporterilor despre eventualele strategii pe ultima sută de metri a alegerilor.

Reporter: I-ati cerut lui Mircea Geoana sa se retraga si la schimb sa primeasca functia de premier daca Nicolae Ciuca va castiga aceste alegeri?

Nicola Ciuca: O sa raspund eu la aceasta intrebare. In primul rand nu am avut nicio astfel de discutie cu domnul Bolojan. Am spus de multe ori cat de mult tin la aceasta relatie de onestitate. Bolojan a spus „Am avut o declaratie publica”. Mi se pare normal ca dumnealor sa nu afle de la televizor si sa afle de la mine. Este singurul lucru care s-a intamplat. Toate celelelate divagatii sunt chestiuni care au fost avansate si am vazut si in presa astazi, multe scenarii si ipoteze care nu au niciun fel de relevanta.

Reporter: Mai asteptati sa se retraga un candidat in aceasta perioada in favoarea dumneavoastra?

Nicolae Ciucă: Este un subiect care in momentul de fata poate fi inchis, pentru ca ca indiferent cine se retrage ramane pe buletinul de vot, oamenii au optiunea lor, si atunci daca exista un astfel de demers nu poate sa insemne nimic altceva decat un semnal pentru unitatea dreptei. Asteptam sa vedem aceasta disponibilitate ca se intampla si in realitate, pana atunci ne vedem fiecare de campania noastra.

Reporter: O asteptati pe Elena Lasconi la discutii?

Nicolae Ciuca: Daca exista dorinta de a avea o dicutie sunt foarte deschis sa avem aceasta discutie

Reporter: Dupa alegerile de duminica in orice scenariu, domnul Bolojan v-ar putea prelua locul la sefia PNL?

Nicolae Ciuca: Dupa alegerile de duminica ne vedem de campanie pentru ca urmeaza turul doi

Reporter: Dar domnul Bolojan, va doriti sa preluati conducerea Partidului Național Liberal?

Ilie Bolojan: Raspunsul domnului presedinte Ciuca este foarte corect

