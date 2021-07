Un polițist a povestit cum a acționat echipajul Brigăzii Rutiere prezent la fața locului.

”Eram prima mașină în intersecție, când am văzut că elicopterul zboară la joasă înălțime!

Ne-am dat seama imediat că ceva nu este în regulă și am oprit autospeciala, sărind de la volan și oprind circulația celorlalte autoturisme!

Astfel, pilotul a avut loc pentru a ateriza în intersecție.

Am anunțat imediat dispeceratul și toți colegii din apropiere au venit în sprijin!

Ne bucurăm că nimeni nu a fost rănit!”, a povestit un polițist al Brigăzii Rutiere București.

În mesajul postat pe Facebook, Poliția Română îi felicită pentru prezența de sprijit pe colegii care au intervenit și pe piloții care au aterizat în siguranță.